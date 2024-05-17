Такие цифры привели представители крупнейшей российской энергокомпании в ходе проходящего в Москве Форума-выставки «Госзаказ». По их словам, создание в РусГидро реестра аккредитованных поставщиков и программа выращивания поставщиков среди российских компаний по итогам 2023 года принесла энергохолдингу экономию на закупках в размере 16,8 млрд рублей.

Добровольная аккредитация поставщиков стартовала в РусГидро в апреле 2023 года. На сегодняшний день в реестр включены уже более 6600 компаний. Все они прошли специальную процедуру и получили статус аккредитованных.

Аккредитация представляет собой заблаговременную проверку потенциальных поставщиков на их соответствие требованиям правоспособности, благонадежности и деловой репутации. При этом с августа 2023 года эту процедуру компании могут пройти и непосредственно в рамках закупки, которую проводит любой заказчик из Группы РусГидро, одновременно с подачей заявки на участие в ней. Процесс, как отмечают практически все участники реестра, очень прозрачный и доступный.

В то же время практика показывает, что большинство поставщиков проходят процедуру аккредитации заранее. Это значительно сокращает сроки рассмотрения заявок, а также сроки проведения закупок в целом: в 2023 году в том числе и по этой причине они в среднем сократились на 20%.

«Попав в реестр РусГидро, мы серьезно снизили свои трудозатраты на подготовку заявок, – рассказали в саратовской компании «Тринити Текнол», которая занимается поставкой кабельной продукции. – Теперь мы можем сфокусироваться на разработке технико-коммерческих предложений, не теряя время на предоставление большого количества документов, подтверждающих нашу благонадежность».

Также в ходе «Госзаказа» было отмечено, что годовой объем закупок РусГидро в 2023 году у субъектов малого и среднего предпринимательства превысил 119 млрд рублей. Большинство из них – участники Реестра аккредитованных поставщиков. Энергетический холдинг уделяет особое внимание работе именно с этими компаниями.

«Существующее законодательство не предусматривает участие в закупках предприятий малого и среднего бизнеса как коллективных участников. Мы предлагаем законодательно закрепить такую возможность», – заявил заместитель генерального директора РусГидро Александр Чариков.

Это станет одним из направлений закупочной политики энергетического холдинга наряду с реестром аккредитованных компаний и развитием программ выращивания поставщиков среди отечественных производителей.