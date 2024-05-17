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"ТГК-1" повысила надежность работы Нижне-Туломской ГЭС в Мурманской области

17 мая 2024, 13:45 392 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО ТГК-1
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Фото: tgc1.ru / Нижне-Туломская ГЭС

Фото: tgc1.ru / Нижне-Туломская ГЭС

Энергетики ПАО «ТГК-1» завершили капитальный ремонт гидроагрегата №1 Нижне-Туломской ГЭС. Работы проводились в течение шести месяцев.

Специалисты провели полную разборку гидроагрегата, устранили кавитационные повреждения лопастей рабочего колеса, возникающие вследствие естественного износа в процессе работы. В целях повышения надежности энергетики выполнили ремонт статора и полюсов ротора с заменой корпусной изоляции, заменили покрытие на всех сегментах подпятника генератора, провели ремонт направляющих подшипников, восстановление узлов и деталей направляющего аппарата.

«Отремонтированное оборудование успешно прошло все необходимые испытания. Это обеспечит надежную работу гидроагрегата, что особенно важно в преддверии паводкового сезона», — отметил главный инженер Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС ПАО «ТГК-1» Максим Носач.

Кроме работ на основном оборудовании энергетики провели ремонт и антикоррозионную защиту сороудерживающих решеток, предназначенных для защиты водоприемников от посторонних предметов, и быстропадающих щитов, предназначенных перекрывать подачу воды на турбину в случае нештатной ситуации.

Нижне-Туломская ГЭС входит в состав Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС ПАО «ТГК-1». Мощность станции — 56 МВт.

ПАО «ТГК-1» – ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет электростанции в четырех субъектах РФ – Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. В состав филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» входит 17 гидроэлектростанций и Апатитская ТЭЦ.

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Метки: ТГК-1, НИЖНЕ-ТУЛОМСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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