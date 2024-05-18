ООО "Завод ТАТКАБЕЛЬ" отмечает юбилей – 15 лет со дня основания!

18 мая 2024, 19:58:00
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Источник:
Завод ТАТКАБЕЛЬ
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На протяжении всех 15 лет предприятие непрерывно развивается, модернизирует производство, внедряет новые технологии и выпускает продукцию самого высокого качества. Сегодня ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» входит в число лидеров на рынке кабельно-проводниковой продукции энергетического назначения на среднее, высокое и сверхвысокое напряжение. 
Выпускаемая продукция эксплуатируется на крупнейших объектах электроэнергетического комплекса страны. На предприятии трудятся более 300 человек, из которых 85 работают больше 10 лет. 

По случаю юбилея на Заводе прошли праздничные мероприятия и награждения сотрудников, которые внесли значительный вклад в становление и развитие предприятия. Мероприятия посетили почетные гости, включая представителей министерства энергетики Ливии. 

На торжественном собрании сотрудников Завода поздравил и вручил награды Заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Дмитрий Гуськов. Он подчеркнул, что профессиональные достижения специалистов Завода в области научно-технических разработок отмечаются среди экспертов отрасли, на региональном и федеральном уровнях. 
За добросовестный труд и высокий профессионализм 4 специалиста ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» награждены Благодарностью заместителя Премьер-министра Республики Татарстан - министра промышленности и торговли Республики Татарстан. 

Поздравления коллективу прозвучали от заместителя генерального директора АО «Сетевая компания» Азата Мазитова.  Именно эта динамично развивающаяся компания стала идейным вдохновителем и движущей силой в технологиях для создания и развития ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ», а также выступила первым заказчиком.

В торжественном собрании приняли участие и вручили награды Генеральный директор Международной Ассоциации «Электрокабель» Наталья Сахарова и генеральный директор ООО «Рускабель» Александр Гусев.

От Международной Ассоциации «Электрокабель» в честь 15-летия Завода генеральному директору Евгению Савину вручено благодарственное письмо. 
10 сотрудников отмечены Почетными грамотами, директор по производству Дмитрий Иванов награжден Памятным Знаком «За вклад в развитие кабельной промышленности». 

Награды Главы Лаишевского муниципального района Республики Татарстан получили 12 специалистов Завода.
 
Поздравляя коллектив с юбилеем, Генеральный директор Евгений Савин подчеркнул, что профессиональные победы Завода это результат слаженного труда всей команды, каждого сотрудника в отдельности. 

Почетные грамоты Завода с присвоением золотого знака отличия получили 5 специалистов, Почетными грамотами с серебряным знаком отличия награждены 23 человека. 56 сотрудников предприятия, проработавших от 10 до 13 лет награждены Почетными грамотами ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ». 

Сегодня Завод уверенно смотрит в будущее и планирует расширение производственных мощностей, усиление производственно-технологических возможностей, освоение новых рынков сбыта, увеличение номенклатуры производимой продукции. И как говорят сами сотрудники –

«Сейчас самое время для возможностей! Все получится!»

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Завод ТАТКАБЕЛЬ
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