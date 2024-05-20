18 мая Министр транспорта Роман Старовойт совершил первую рабочую поездку, в ходе которой оценил ход работ на ключевых дорожных объектах Курской, Орловской и Тульской областей. В мероприятии приняли участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, губернатор Орловской области Андрей Клычков и врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, начальник ФКУ Упрдор Москва – Харьков Сергей Недялков.

В начале рабочей поездки глава Минтранса ознакомился с ходом капитального ремонта участка км 543 – км 553 федеральной трассы М-2 «Крым» в Курской области. Этот отрезок будет расширен до четырех полос движения. В ходе встречи с Алексеем Смирновым обсуждались планы по расширению всей трассы в пределах субъекта.

«За последние годы в Курской области нагрузка на автомобильные дороги региона значительно возросла. Это связано с увеличением производства продукции, которая в дальнейшем идет на экспорт в соседние регионы или другие страны, а также с тем фактом, что Курская область имеет статус приграничного региона. На сегодняшний день федеральные автомобильные дороги М-2 «Крым» и Р-298 Курск – Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий» являются основными артериями, которые используются для перевозки наших товаров. В этих условиях, конечно, очень важно по максимуму увеличить их пропускную способность», – отметил врио губернатора Курской области.

Роман Старовойт на совещании обратил внимание на важность строительства северо-восточного обхода Курска, а также успешного завершения в этом году дорожных работ в регионе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и дальнейшей планомерной модернизации улично-дорожной сети Курской агломерации.

Не обошли стороной участники рабочей встречи и завершение реконструкции Курского аэровокзального комплекса, и развитие пригородного железнодорожного сообщения в период летнего сезона.

В Орловской области Министр транспорта ознакомился с реализацией проекта капремонта трассы М-2 «Крым» с 422-го по 437-й км. С губернатором региона Андреем Клычковым он обсудил строительство Западного обхода Орла. К строительно-монтажным работам здесь приступят в 2025 году. Транспортный обход протяженностью более 16 км пройдет по территории Орловского и Урицкого районов и соединит две федеральные трассы – М-2 «Крым» и Р-120 Орел – Брянск – Смоленск. Это позволит перенаправить на него транзитный поток, в частности, движущийся из Республики Беларусь в Республику Казахстан.

«В настоящее время западный обход города Орла – один из ключевых инфраструктурных проектов региона. Его строительство позволит существенно снизить транспортную нагрузку на дороги областного центра. Объездная дорога решит многолетнюю проблему загруженности городских улиц, обеспечит безопасность жителей. Благодаря поддержке федерального центра уже в следующем году мы приступим к строительным работам», – прокомментировал губернатор Орловской области.

Отдельно Роман Старовойт и Андрей Клычков в ходе совещания остановились на модернизации федеральной трассы Р-120 Орел – Брянск – Смоленск, завершении строительства аэропорта Орла, развитии дорожной сети Орловской агломерации с 2025 года. Важным вопросом на повестке также стало строительство дороги Поныри – Глазуновка, которая должна обеспечить удобное автомобильное сообщение между Орловской и Курской областями, а также комфортный проезд к мемориальным комплексам, посвященным северному фасу Курской дуги.

В Тульской области Роман Старовойт совместно с Романом Новиковым осмотрели участок капитального ремонта км 0 – км 7 северного подъезда к Туле от трассы М-2 «Крым» и расположенный на нем мост через реку Володь, где также ведутся работы по капремонту.

После завершения работ на семикилометровом участке количество полос движения увеличится с двух до четырех, что особенно важно с учетом постоянно растущего трафика. Северный подъезд к Туле – важная дорога для города, где проживает порядка полумиллиона человек. Интенсивность здесь крайне высокая – в пиковые часы она может достигать 18 тыс. автомобилей в сутки, именно поэтому вопрос расширения трассы крайне актуален. При этом для исключения самого опасного вида ДТП – лобовых столкновений – предусмотрено разделение встречных потоков барьерным ограждением.

На объекте завершаются земляные работы, в финальной стадии находится устройство основания дорожной одежды, построены семь новых водопропускных труб. В настоящий момент ведется устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона. По итогам капремонта, который завершится в 2026 году, проезд по северному подъезду к Туле от трассы М-2 «Крым» станет еще безопаснее. Что касается моста через р. Володь, то его планируется ввести в строй уже в текущем году.

Глава Росавтодора Роман Новиков подчеркнул, что модернизация федеральных дорог ЦФО и, в частности, в Тульской области – одна из ключевых текущих задач ведомства.

«Мы продолжаем планомерную работу по развитию важнейших трасс – это и М-2 «Крым», и М-5 «Урал», и М-8 «Холмогоры». Их модернизация, безусловно, положительным образом отразится на развитии экономического и туристического потенциала регионов Центрального федерального округа. Что касается автомобильной дороги М-2 «Крым», которая является основной транспортной артерией, связывающей Московскую, Тульскую, Орловскую, Курскую и Белгородскую области, то наша основная задача – это реализация проектов по капитальному ремонту с расширением проезжей части и разделением транспортных потоков барьерным ограждением. В наших планах до 2026 года расширить в общей сложности 42 км этой трассы. Из них два участка в Тульской области – км 262 – км 272 и северный подъезд к Туле км 0 – км 7», – прокомментировал Роман Новиков.

При этом, по словам руководителя Федерального дорожного агентства, уже реализованные на федеральной сети проекты дают положительные результаты – за четыре месяца 2024 года на федеральных дорогах ЦФО смертность снизилась на 18%.

За последние годы в регионе также масштабно обновился парк общественного транспорта. При серьезной федеральной поддержке было закуплено 246 автобусов и 17 трамваев. При этом текущая потребность в новом транспорте остается все еще серьезной – более 1 800 единиц.

«Несомненно, большого внимания требует и общественный городской транспорт. Необходимо и дальше развивать автобусное сообщение, электрический транспорт и пригородные железнодорожные перевозки. Отдельно поддерживаю решение туляков сохранить трамвайную сеть. Мы будем всячески оказывать поддержку региону для дальнейшего развития этого эффективного вида городского транспорта, используя при этом передовой опыт других субъектов РФ», – прокомментировал Роман Старовойт.

В ходе совещания Дмитрий Миляев отметил, что Тульская область, Минтранс России и Федеральное дорожное агентство уже много лет ведут масштабную совместную работу по развитию дорожно-транспортного комплекса региона.

В целом в 2024 году в Тульской области планируется отремонтировать более 350 км автомобильных дорог регионального и местного значения. А для обеспечения безопасности дорожного движения будет обустроено освещение на 36 объектах протяженностью более 53 км. Сейчас работы уже ведутся на 25 участках.

Кроме того, субъект активно участвует в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». В 2024 году запланирован ремонт 32 участков общей протяженностью около 113 км, на которые из федерального бюджета выделено 1,6 млрд рублей. На пяти объектах работы уже идут.

Особое внимание уделяется строительству мостов. В их числе – новый мост через Упу в Туле. На него выделено 2,9 млрд рублей федерального инфраструктурного бюджетного кредита (общая стоимость, включая региональные средства около 4,5 млрд рублей). Работы будут завершены в этом году, готовность составляет более 70%.

«По поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина Правительство Тульской области совместно с Минтрансом России прорабатывает реконструкцию дороги Тула – Новомосковск, реконструкцию части Калужского шоссе и строительство третьей очереди Восточного обхода в Туле. Без участия федерального центра реализовать эти проекты невозможно, поэтому мы рассчитываем на Вашу поддержку», – сказал Дмитрий Миляев.

Роман Старовойт поручил проработать вопрос финансирования этих проектов.