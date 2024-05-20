Программа мероприятия была насыщенной и интересной:

беседа;

экскурсия;

мастер-классы;

профпробы;

сюрприз в виде сладкой ваты и подарков от ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»

О специальностях, возможностях, правилах поступления и обучения в СЭМК, а также о прикладных нюансах каждой профессии рассказала ответственный секретарь Приемной комиссии Галина Первушина. Очень приятный бонус: по окончании колледжа ребята имеют право поступить на третий курс университета на основании прохождения только внутренних вступительных экзаменов, без ЕГЭ.

Перед собравшимися выступила первый заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Галина Костарева. Она коснулась темы преемственности поколений, важности трудовых династий и роли качества образования для построения профессиональной траектории.

Старшеклассникам и их родителям рассказали о тонкостях обучения, показали новое оборудование и провели профпробы в Лаборатории контроля и испытаний кабельной продукции: родители, работающие на предприятии, сами показали своим детям мастер-класс по использованию микрометрических инструментов.

Многие из числа присутствующих закончили это учебное заведение. Они были приятно удивлены тому, насколько поменялось в лучшую сторону материально-техническое обеспечение, учебные программы, стиль работы колледжа.

Далее по плану было посещение площадки, на которой в настоящее время проводится межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» по компетенциям «Разработка мобильных приложений», «Разработка виртуальной и дополненной реальности» и «Электроника».

Заключительным этапом встречи стали мастер-классы по запуску квадрокоптера и использованию VR-очков.

В итоге, мероприятие получилось интересным и полезным как для ребят, так и для их родителей, каждый получил информацию для размышления и приглашение пройти обучение в «Саранском электромеханическом колледже».

Особенно хочется отметить, как поменялись стиль и образ учебного заведения: молодая и энергичная команда преподавателей, которая работает на результат, современные образовательные программы, активная внеурочная жизнь ребят, – все это способствует качественному обучению и дальнейшему трудоустройству студентов.