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На базе Саранского электромеханического колледжа прошла профориентационная экскурсия

20 мая 2024, 17:00 426 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ООО ЭМ-КАБЕЛЬ
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Программа мероприятия была насыщенной и интересной:

  • беседа;
  • экскурсия;
  • мастер-классы;
  • профпробы;
  • сюрприз в виде сладкой ваты и подарков от ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»

О специальностях, возможностях, правилах поступления и обучения в СЭМК, а также о прикладных нюансах каждой профессии рассказала ответственный секретарь Приемной комиссии Галина Первушина. Очень приятный бонус: по окончании колледжа ребята имеют право поступить на третий курс университета на основании прохождения только внутренних вступительных экзаменов, без ЕГЭ.

Перед собравшимися выступила первый заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Галина Костарева. Она коснулась темы преемственности поколений, важности трудовых династий и роли качества образования для построения профессиональной траектории.

Старшеклассникам и их родителям рассказали о тонкостях обучения, показали новое оборудование и провели профпробы в Лаборатории контроля и испытаний кабельной продукции: родители, работающие на предприятии, сами показали своим детям мастер-класс по использованию микрометрических инструментов.

Многие из числа присутствующих закончили это учебное заведение. Они были приятно удивлены тому, насколько поменялось в лучшую сторону материально-техническое обеспечение, учебные программы, стиль работы колледжа.

Далее по плану было посещение площадки, на которой в настоящее время проводится межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» по компетенциям «Разработка мобильных приложений», «Разработка виртуальной и дополненной реальности» и «Электроника».

Заключительным этапом встречи стали мастер-классы по запуску квадрокоптера и использованию VR-очков.

В итоге, мероприятие получилось интересным и полезным как для ребят, так и для их родителей, каждый получил информацию для размышления и приглашение пройти обучение в «Саранском электромеханическом колледже».

Особенно хочется отметить, как поменялись стиль и образ учебного заведения: молодая и энергичная команда преподавателей, которая работает на результат, современные образовательные программы, активная внеурочная жизнь ребят, – все это способствует качественному обучению и дальнейшему трудоустройству студентов.

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Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ, ОБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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