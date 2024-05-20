Новый жилой комплекс на 341 квартиру построят в Замоскворечье

На первой линии Москвы-реки в центре столицы возведут современный жилой комплекс разной этажности. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Работы начнутся по адресу: Шлюзовая набережная, владение 2/1.

«Комплекс общей площадью 49 тысяч квадратных метров состоит из шести секций высотой 7-12-27 этажей. В нем расположатся 341 квартира, двухуровневый подземный паркинг на 267 машино-мест и коммерческие помещения, где откроются ресторан, кафе, магазины и предприятия сферы услуг. Проектом также предусмотрены общественные пространства для жильцов и детский игровой клуб», — отметил Антон Слободчиков.

Глава надзорного ведомства уточнил, что центром архитектурной композиции новостройки станет 27-этажная башня со скульптурным силуэтом и панорамным остеклением. Среднеэтажные фасады комплекса облицуют натуральным известняком.



Во дворе площадью почти семь тысяч квадратных метров появятся зоны тихого отдыха, спортивные и детские игровые площадки, амфитеатр, многофункциональный павильон и зеленая галерея-берсо. Территорию украсит арт-объект абстрактной формы, символизирующий силы природы.



Жилой комплекс «Монблан» построят в Замоскворечье, в пешей доступности от станции метро «Павелецкая», на противоположном берегу от Дома музыки. Девелопером проекта выступает ГК «Галс-Девелопмент».



По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства жилых объектов на территории столицы.

«Все этапы возведения жилого комплекса на Шлюзовой набережной будут проходить под надзором наших инспекторов. После того, как застройщик направит в ведомство извещение о начале строительно-монтажных работ на площадке, будет составлена индивидуальная программа проверок», — отметил Антон Слободчиков.

Он уточнил, что к контрольно-надзорным мероприятиям привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества выполненных работ и используемых материалов.