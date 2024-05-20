РУСАЛ опубликовал отчет об Устойчивом развитии за 2023 год

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, опубликовал Отчёт об устойчивом развитии за 2023 год (ОУР 2023). Свою нефинансовую отчётность РУСАЛ публикует с 2004 года в полном соответствии с международными и отраслевыми стандартами и последовательно наращивает качество и глубину раскрытия информации.



«Повестка устойчивого развития не только не теряет своей актуальности, но приобретает особую ценность и получает новые направления развития в условиях геополитической турбулентности. 2023 год для РУСАЛа прошел под знаком трансформации, которая закреплена в новой Стратегии устойчивого развития до 2035 года. Среди приоритетов и основополагающих принципов Стратегии – системное снижение воздействия на окружающую среду даже при росте производства алюминия, повышение качества жизни в городах ответственности Компании. Устойчивое развитие уже давно не является отдельной сферой деятельности, это неотъемлемая часть самого бизнеса, опора нашего общего устойчивого будущего», – отметил Евгений Никитин, генеральный директор РУСАЛа.



Основные особенности Отчета за 2023 год, опубликованного на русском, английском и китайском языках:

сохранён комплексный подход к раскрытию качественной и количественной информации; информация в сфере борьбы с изменением климата раскрыта в соответствии с требованиями Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD);

при подготовке количественных показателей задействована информационная система по сбору и анализу больших данных компании «ESG Big Data»;

раскрыта информация о деятельности РУСАЛа по развитию инноваций и цифровизации;

раскрыты показатели в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке отчетности об устойчивом развитии Министерства экономического развития Российской Федерации;

отмечен вклад Компании в Национальные проекты Российской Федерации и вклад компании в ЦУР;

проведена верификация отчета независимым аудитором – группой компаний «Б1».



В отчете представлена Стратегия устойчивого развития компании на период до 2035 года, утвержденная в 2023 году. Отчет был представлен на рассмотрение Общественно-экспертному совету по устойчивому развитию, который объединяет представителей некоммерческого сектора, академического сообщества и лидеров мнений федерального и регионального уровня. Участники Совета высоко оценили качественный уровень ОУР 2023 РУСАЛа.



Евгений Шварц, член Совета директоров РУСАЛа, независимый неисполнительный директор: «Для того, чтобы "Отчеты об устойчивом развитии" были содержательны и понятны и не воспринимались рекламой, в них нужно подробно, в цифрах показывать, как компания заботится об окружающей среде и какие усилия она прилагает для улучшения социальной обстановки в городах и регионах своего присутствия. В частности – решение проблемы привлечения кадров и развития человеческого капитала. Отчет РУСАЛа в этом плане заслуживает высокой оценки – он содержит большой объем информации, которая показывает динамику за последние три года».



Андрей Шаронов, генеральный директор Национального ESG Альянса, член Экспертного совета: «Хочется отметить традиционно высокое качество отчёта – это важный бенчмарк не только для компании, но и для всего российского рынка, который движется в сторону качественного раскрытия данных в области устойчивого развития. Очень ценно, что тема зелёных цепочек поставок отражена в отчёте РУСАЛа. ESG Альянс ведет работу по созданию единой методики представления информации поставщиками для своих клиентов. РУСАЛ активно участвует в данном процессе, имея весомый опыт в разработке и внедрении ESG-оценки своих поставщиков».



Светлана Бик, руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Infragreen.ru: «Оценивая весомый вклад ресурсов РУСАЛа в научную работу, исследования, а также изменение нормативно-правовых актов, хочется особенно отметить важность и необходимость раскрытия этой работы в максимальном объеме в Отчете об устойчивом раскрытии, а также концентрации информации о вкладе компании в формирование методологических основ ESG-трансформации в России с учетом лидирующей позиции в ряде инициатив и проектов».



В отчётный период РУСАЛ продолжил реализацию проектов по ключевым направлениям повестки устойчивого развития – от обеспечения нормативного качества атмосферного воздуха, расширения систем оборотного водоснабжения и повышения качества экосистемных услуг до улучшения условий и повышения безопасности труда, внедрения устойчивой системы поставок и цифровизации принятия решений, связанных с ESG-трансформацией. Важным событием для Компании стала публикация первых в истории РУСАЛа добровольных отчетов «О сохранении биологического разнообразия» и «Об управлении водными ресурсами».



Ключевые достижения в области экологии и сохранения климата:

• Одной из первоочередных задач ESG-трансформации РУСАЛа является обеспечение нормативного качества атмосферного воздуха. В отчётном году Компания продолжила комплексную работу по модернизации алюминиевых заводов, установке новых газоочистных сооружений, использовании систем мониторинга загрязнения атмосферы.

• Ответственное управление водными ресурсами и внедрение замкнутого водооборота на основных производственных процессах остаётся ещё одной приоритетной задачей ESG-трансформации РУСАЛа. В отчётном периоде компания достигла доли оборотного водоснабжения в процессе производства глинозема, алюминия и готовой продукции из алюминия в 92,5%.

• Низкий углеродный след алюминия РУСАЛа традиционно является конкурентным преимуществом Компании: в 2023 году удельные выбросы парниковых газов снижены на 6,7% по сравнению с уровнем 2018 года, удельные выбросы от электролизного производства – на 11,4% в отчетном периоде.

• РУСАЛ – крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом, который выпускается с использованием возобновляемых источников энергии. При этом предприятия Компании расположены на территории более десяти стран с разными природными и климатическими характеристикам и с разной степенью водообеспечености. Забота о водных ресурсах, сохранении биоразнообразия и доступности экосистемных услуг – приоритетные направления Стратегии устойчивого развития РУСАЛа.



Ключевые достижения в области социального развития территорий ответственности и заботы о сотрудниках:

• В 2023 году утверждена Стратегия социальных инвестиций РУСАЛа до 2035 года, которая определяет долгосрочные цели в области социального инвестирования, а также среднесрочные приоритеты. Для сравнения социальных условий территорий и определения проектов для инвестиций был обновлен и рассчитан Индекс устойчивого развития для 23 территорий ответственности Компании. Одновременно с этим определены приоритетные направления социальных инвестиций на период 2024-2026 гг. для 19 территорий, входящих в Индекс, и с учетом предложенных по ним проектов согласован бюджет на 2024 год.

• Развитие и поддержка талантливой молодежи – один из главных приоритетов РУСАЛа. Компания реализует проекты профессиональной ориентации для школьников и студентов, а также образовательные программы для молодых специалистов. В 2023 году РУСАЛ расширил свое участие в федеральном проекте «Профессионалитет», направленном на целевую подготовку рабочих кадров. В сотрудничестве с федеральными и региональными органами власти и учебными заведениями Компания помогает создавать образовательно-производственные центры, обновляет лаборатории и учебные мастерские, разрабатывает новые и совершенствует имеющиеся учебные программы. В 2023 году к предприятиям в Свердловской и Иркутской областях присоединился Красноярский край, где РУСАЛ выступил соорганизатором образовательно-производственного металлургического кластера. На сегодняшний день в рамках проекта проходят обучение более 800 студентов.

• РУСАЛ продолжил реализацию программы материальной и нематериальной поддержки иностранных студентов. Благодаря РУСАЛу уже получили высшее образование 140 студентов из Ямайки, Гвинеи и Гайаны. Сегодня 135 иностранных студентов продолжают обучение в восьми вузах России по актуальным для Компании направлениям: металлургия, горное дело, химическая технология, медицина, строительство, экономика и управление персоналом.

• В отчетном периоде обновлена Политика в области прав человека и введена новая Политика равных возможностей.



Ключевые достижения в области корпоративного управления:

• В 2023 году создана и введена в эксплуатацию система сбора, анализа и расчета больших данных, необходимых для формирования отчетности об устойчивом развитии, осуществлена интеграция системы с источниками данных.

• Ведущие ESG-рейтинги России признали эффективной деятельность Компании в области устойчивого развития. В частности, РУСАЛ получил высокую оценку делового и экспертного сообщества за вклад в решение стратегических задач социальной направленности. Компания признана лидером в этом направлении и отмечена Национальной премией «Лидеры ответственного бизнеса». Также Компания подтвердила высокие позиции в ведущих рейтингах российских работодателей - РБК и Forbes.



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