Концедент и концессионер проекта по строительству моста через реку Обь в Новосибирске согласовали допсоглашение к концессионному соглашению, которое позволит разблокировать более 460 млн рублей из средств, выделенных Правительством РФ в рамках компенсации удорожания стоимости капитальных затрат. Напомним, что в настоящее время более 3 млрд руб. из общей суммы компенсации удорожания остаются недоступными для использования в связи с требованием концедента подтвердить в госэкспертизе все изменения, внесённые в проектную документацию. Эта работа последовательно выполняется, но потребует длительного времени.



Разблокированные средства пойдут на оплату уже выполненных концессионером и документально подтверждённых работ на сумму почти 462 млн руб. Согласование на использование этих средств на днях получено от Федеральной антимонопольной службы.



Частичное возобновление финансирования работ позволит сформировать производственные планы на ближайшее время и расширить фронт работ. В летний строительный сезон планируется завершить все работы на правобережной транспортной развязке, выполнить дорожную одежду и смонтировать освещение в тоннеле под Транссибом, развернуть сооружение рамповой части тоннеля в створе улицы Станиславского. В ближайшее время также планируется завершить работы по устройству дорожной одежды на основном ходу автодорожной части, в том числе в зоне прохождения канализационного коллектора на 200-метровом участке, который был передан концедентом концессионеру в конце января 2024 г.



Летом этого года продолжатся работы по монтажу парапетного ограждения и шумозащитных экранов, мачт освещения, устройству дорожной одежды на эстакаде основного хода на левом берегу и на съездах левобережной транспортной развязки. Также будет завершена окраска 114-метрового пилона.



В связи с переносом части капитального гранта на 2025 год, требованием концедента подтвердить в госэкспертизе все изменённые проектные решения и связанной с этим приостановкой финансирования работ, сроки завершения строительства по согласованию сторон перенесены на декабрь 2025 года. В настоящее время строительная готовность мостового перехода составляет более 90%, а всей входящей в концессионный проект инфраструктуры – более 85%.