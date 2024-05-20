Алексей Лихачев доложил Президенту России и заместителю Председателя КНР о главных достижениях Росатома в области ядерных технологий и перспективах расширения стратегического партнерства России и Китая

В день открытия выставки «VIII Российско-китайское Экспо» в Харбине Президент России Владимир Путин и заместитель Председателя КНР Хань Чжэн ознакомились с ключевыми достижениями многолетнего сотрудничества России и Китая в области атомных технологий, которые представил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на выставочной экспозиции компании.

«За последние 25 лет между Росатомом и китайскими партнерами достигнут высокий уровень отношений — объем взаимных обязательств составляет более 23 млрд долларов США. Успешно реализованы проекты по сооружению четырех энергоблоков на АЭС „Тяньвань“, которые демонстрируют одни из самых высоких показателей эффективности в мире. Еще четыре атомных энергоблока на двух площадках находятся в активной стадии сооружения», — заявил Алексей Лихачев, добавив, что Росатом обладает полной цепочкой передовых решений в ядерном топливном цикле, что позволяет поставлять топливо и продукцию ЯТЦ для растущего парка АЭС в Китае.

Отдельно были обозначены перспективные сферы стратегического партнерства, включая развитие энергетики будущего — IV поколения атомных реакторов, а также проекты в области ядерной медицины.

Кроме атомных проектов Алексей Лихачев обозначил спектр решений для развития технологического суверенитета, в том числе логистическое направление как одно из флагманских. Глава Росатома объявил о создании Подкомиссии по развитию Северного морского пути в рамках Межправительственной комиссии «Россия — Китай», которую он возглавит совместно с министром транспорта КНР Ли Сяопэном.

«В 2023 году транзит по Северному морскому пути между Россией и Китаем составил 2 млн тонн. Мы видим потенциал увеличения этого показателя более чем в 20 раз — до 50 млн тонн к 2030 году. Мы также взаимодействуем с нашими партнерами по целому ряду инфраструктурных проектов в интересах использования этой глобальной магистрали», — сообщил Алексей Лихачев.

Госкорпорация «Росатом» ведет активное сотрудничество с КНР в области атомной энергетики по нескольким ключевым направлениям, включая строительство и топливообеспечение энергоблоков на китайских АЭС, технологии ядерных реакторов на быстрых нейтронах и замыкание ядерного топливного цикла. АЭС «Тяньвань» — самый значимый проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем в атомной энергетике, и после пуска блоков № 7 и 8 АЭС «Тяньвань» станет крупнейшей действующей атомной электростанцией в мире.

АЭС «Тяньвань» — самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. В настоящее время сооружаются два энергоблока по российскому проекту с реакторной установкой ВВЭР-1200. Построенные ранее четыре блока российского проекта ВВЭР-1000 успешно работают и выдают в энергосистему Китая миллионы киловатт энергии. 8 июня 2018 года в Пекине был подписан Межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков № 7 и 8 с реакторами ВВЭР-1200. С российской стороны контракт был подписан инжиниринговым дивизионом Госкорпорации «Росатом», с китайской — предприятиями корпорации CNNC. В соответствии с этими документами российская сторона спроектировала «ядерный остров» АЭС, а также поставит ключевое оборудование «ядерного острова» для обоих блоков. Также были подписаны следующие исполнительные контракты: контракт на технический проект для энергоблоков № 7 и 8; генеральный контракт для энергоблоков № 7 и 8. В соответствии с подписанными контрактами, инжиниринговый дивизион выполняет проектирование и поставку документации и оборудования для «ядерного острова» и предоставление сопутствующих услуг (авторский надзор, шеф-монтаж, шеф-наладка). Работы по сооружению энергоблоков № 7 и 8 начались 19 мая 2021 года.

АЭС «Сюйдапу» — проект сотрудничества России и Китая в области атомной энергетики, расположенный в городе Хулудао (провинция Ляонин). В 2019 году был подписан ряд контрактов, в том числе генеральный контракт на сооружение энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Сюйдапу» с реакторами ВВЭР-1200, а также контракт на поставку ядерного топлива. В соответствии с контрактами российская сторона будет проектировать «ядерный остров» станции, поставит ключевое оборудование «ядерного острова» для обоих энергоблоков, окажет услуги по авторскому надзору, шеф-монтажу, шеф-наладке поставленного оборудования. Ввод блоков в эксплуатацию намечен на 2027–2028 годы.

Выставка «VIII Российско-китайское Экспо 2024» проходит в Международном конгрессно-выставочном центре в городе Харбин (провинция Хэйлунцзян). Организаторами мероприятия выступают министерство коммерции КНР, народное правительство провинции Хэйлунцзян, Министерство экономического развития и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Выставка является важной торгово-промышленной конгрессно-выставочной платформой, содействующей расширению и диверсификации партнерства России и Китая.

Россия активно развивает сотрудничество с дружественными государствами. Продолжается реализация крупных совместных энергетических проектов. Росатом и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.