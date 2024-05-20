Новый мобильный оператор начнет работу в Крыму с 24 мая, до конца года планируется охватить 89% жителей республики, сообщил журналистам генеральный директор компании "Миранда-медиа" Игорь Жижикин.

В феврале 2023 года министр внутренней политики, информации и связи республики Владимир Трегуб сообщал ТАСС, что новый мобильный оператор "Миранда-медиа" появится в Крыму до конца 2023 года.

"24 мая мы запускаем операции по мобильной сети, где начнем предоставлять услуги нашим клиентам во всем спектре под брендом "Миранда". <…> Мы рады, что ровно через десять лет мы предоставляем клиентам не только фиксированную, но и мобильную связь", - сказал Жижикин.

По его словам, в настоящее время оператор покрывает 78% территории полуострова, к концу года этот процент планируется довести до 90%. Гендиректор отметил, что в каждом из тарифов оператора в абонентскую плату уже включены минуты звонков по России. Абоненты могут звонить без доплат.

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании "К-телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком". При этом сами жители Крыма часто пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.

Группа компаний "Миранда-медиа" создана в 2014 году как оператор широкополосного доступа на территории Республики Крым и города Севастополя. С 2022 года под брендом "Мир телеком" оказывает услуги связи и домашнего интернета на территории Запорожской и Херсонской областей. В опытно-коммерческой эксплуатации находятся сети сотовой связи ДНР и ЛНР. Общее количество абонентов сотовой связи составляет около 500 тыс. человек.