Нидерландские системный оператор TenneT и оператор распределительных сетей Enexis объявили о начале работ по сооружению высоковольтной ПС Zuid Groningen, оборудованной РУ высокого и среднего напряжения, в расположенном на северо-востоке Нидерландов технопарке Зюд Гронинген. ПС 380 кВ Zuid Groningen станет первой ПС высокого напряжения, построенной по новому типовому проекту. При сооружении ПС Zuid Groningen будут использоваться стандартные модули, что позволит ускорить строительство и упростить техническое обслуживание ПС в дальнейшем.

Новая ПС 380 Zuid Groningen, ввод в эксплуатацию которой запланирован в 2026 г., позволит обеспечить технические условия для быстрого подключения новых объектов генерации на базе ВИЭ и повысить надежность электроснабжения потребителей в условиях растущего спроса на электроэнергию. Строительство ПС 380 Zuid Groningen является частью масштабной программы по укреплению высоковольтной сети на северо-востоке Нидерландов, которую планируется завершить к 2030 г. и в рамках которой планируется использовать новый типовой проект на базе стандартных модулей также для модернизации 140 ПС напряжением 110 кВ и 150 кВ.

Официальный сайт TenneT https://www.tennet.eu