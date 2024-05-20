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В Петербурге построят подстанцию для "оранжевой" ветки метро

20 мая 2024, 17:44 447 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Трансформаторную подстанцию для "оранжевой" ветки метро Петербурга построят на Введенском канале в Адмиралтейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"На рабочем совещании губернатора с членами городского правительства одобрено целевое предоставление ПАО "Россети Ленэнерго" земельного участка на Введенском канале в Адмиралтейском районе для строительства трансформаторной станции "Фрунзенская". Она необходима для продления "оранжевой" ветки метро", - говорится в сообщении.

Будущая подстанция запланирована в рамках ввода Лахтинско-Правобережной линии метро. Она будет обслуживать участок от станции "Спасская" до станции "Морской фасад". По словам губернатора города Александра Беглова, объект обеспечит технологическое присоединение к сетям станций "Большой проспект", "Театральная", "Спасская".

Строительство предусмотрено инвестиционной программой ПАО "Россети Ленэнерго" на период 2021 - 2025 годов, утвержденной приказом Минэнерго России. 

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Метки: ИНВЕСТИЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 

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