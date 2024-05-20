Трехпролетный мост протяженностью 160 метров возводят на 1103-м км трассы М-7 «Волга» в Мензелинском районе республики. Работы ведутся в рамках реализации скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень.

Мостостроители возвели опоры, собрали металлическую конструкцию пролетного строения, надвинули ее на опоры сооружения, смонтировали деформационные швы и приступили к устройству мостового полотна. На проезжую часть напылили гидроизоляцию, которая надежно защитит конструкции от коррозии. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству сопряжений насыпи земляного полотна с опорами моста. Затем строители уложат двухслойное покрытие из асфальтобетона из устойчивой к вибрационным нагрузкам гранитно-литой композиции, общей толщиной 8 см. Общий объем асфальтобетона для устройства мостового полотна составит 220 кубометров. Позже на мосту смонтируют наружное освещение, установят водоотводные лотки, барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки и нанесут разметку.

Когда движение будет перепущено на правую часть моста, строители приступят к демонтажу существующего искусственного сооружения 1980-го года постройки, а далее начнется строительство левой части мостового сооружения. После завершения работ водители будут проезжать мост по четырем полосам вместо двух. Это значительно увеличит безопасность для транспорта на данном участке.

*** Реконструкция участков км 1051 – км 1155 и км 1161 – км 1166 трассы М-7 в Татарстане ведется в рамках реализации скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень. Их общая протяженность составляет 96,5 км. Реконструкция позволит более чем в два раза повысить пропускную способность дороги и увеличить скоростной режим. Согласно проекту, на участке предстоит расширить количество полос с двух до четырех, построить и реконструировать 11 транспортных развязок и путепроводов. Эти сооружения обеспечат комфортный и безопасный выезд на федеральную автодорогу, поскольку после их строительства исчезнет необходимость в использовании существующих одноуровневых пересечений. Кроме того, в составе объектов предусмотрено строительство шести мостов разных классов и 19 надземных пешеходных переходов.