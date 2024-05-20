По итогам первого квартала 2024 года «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 7 950 объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области общей мощностью 318 МВт, в том числе 147 социально значимых объектов и бюджетных учреждений. Компания также обеспечила технологическое присоединение к электросетям более 1,4 тысячи объектов малого и среднего бизнеса: 1,3 тысячи объектов в Петербурге и 177 в Ленобласти. Их общая присоединенная мощность составила почти 25 МВт.

В Санкт-Петербурге специалисты компании обеспечили электроэнергией более 2 тысяч объектов, в том числе 87 социальных и бюджетных учреждений: 6 детских садов, 3 школы, 4 спортивных объекта.

В Ленинградской области «Россети Ленэнерго» подключили к своим сетям почти 6 тысяч объектов, в том числе 60 социальных и бюджетных учреждений, включая 4 спортивных объекта и 2 школы.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по заключенным договорам технологического присоединения.

Подать заявку можно не выходя из дома: на ресурсе Портал-ТП.рф, через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго». Удобство сервисов позволяет взаимодействовать с сетевой организацией быстро и комфортно, в том числе рассчитать предварительную стоимость услуги, отследить ход исполнения заявки, получить документы от сетевой организации, произвести оплату по договору, а также узнать актуальные изменения в законодательстве о технологическом присоединении.