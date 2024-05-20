Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2024 году смонтировали порядка 12 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии отечественного производства. Работы ведутся в рамках мероприятий по снижению потерь энергоресурса в сетях в населенных пунктах шести муниципальных районов республики.

Так, в Малокарачаевском районе установлено почти 6,8 тыс. «умных» счетчиков. В Усть-Джегутинском районе смонтировано около 1,8 тыс. приборов учета нового поколения, в Карачаевском районе – порядка тысячи. В Зеленчукском районе завершен монтаж около 900 счетчиков, в Прикубанском районе – чуть больше 800, а в Урупском районе – 750.

Напомним, «умные» счетчики устанавливаются за счет средств компании «Россети Северный Кавказ», поэтому замена старых приборов на новые производится бесплатно.

Для потребителей переход на современное оборудование означает упрощение всех процедур. Интеллектуальные приборы учета позволяют отслеживать объемы и параметры используемой электроэнергии, контролировать текущее потребление, анализировать и снижать расходы на оплату ресурса.

Кроме того, «умная» система учета дистанционно передает энергетикам сигнал о несанкционированном вмешательстве. Это помогает в борьбе с хищениями электроэнергии, а значит позволяет снизить уровень потерь в сетях, повысить надежность электроснабжения потребителей.

Всего в течение 2024 года в населенных пунктах шести районов Карачаево-Черкесии будет установлено порядка 16 тысяч приборов учета нового поколения.

В связи с большим объемом работ монтаж новых счетчиков ведется ускоренными темпами несколькими бригадами. Это влечет за собой перерывы в подаче энергоресурса потребителям для обеспечения безопасности специалистов. Поэтому энергетики просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, поскольку итогом станет улучшение качества и надежности их электроснабжения.