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"Россети" модернизируют главную электроподстанцию Рыбинска

20 мая 2024, 14:00 514 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети

Началась реконструкция подстанции 220 кВ «Сатурн» – питающего центра Рыбинска, который является вторым по величине городом Ярославской области. Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра заменят на объекте коммутационное оборудование, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей. Стоимость работ – более 500 млн рублей.

Проектом предусмотрена оптимизация схемы открытого распределительного устройства 220 кВ с демонтажем выработавших ресурс отделителей и установкой современных элегазовых выключателей российского производства. Они надежны в эксплуатации, не требуют постоянного обслуживания, управляются в автоматизированном режиме. Срок службы нового оборудования – свыше 25 лет.

Отделители являются морально устаревшим видом коммутационных аппаратов. Для их отключения требуется дополнительно выводить из работы питающие линии электропередачи, что снижает надежность функционирования сети.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ЦЕНТРА
Отрасль: Электроэнергетика 
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