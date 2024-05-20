"Россети" модернизируют главную электроподстанцию Рыбинска

Началась реконструкция подстанции 220 кВ «Сатурн» – питающего центра Рыбинска, который является вторым по величине городом Ярославской области. Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра заменят на объекте коммутационное оборудование, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей. Стоимость работ – более 500 млн рублей.

Проектом предусмотрена оптимизация схемы открытого распределительного устройства 220 кВ с демонтажем выработавших ресурс отделителей и установкой современных элегазовых выключателей российского производства. Они надежны в эксплуатации, не требуют постоянного обслуживания, управляются в автоматизированном режиме. Срок службы нового оборудования – свыше 25 лет.

Отделители являются морально устаревшим видом коммутационных аппаратов. Для их отключения требуется дополнительно выводить из работы питающие линии электропередачи, что снижает надежность функционирования сети.