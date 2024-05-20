Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Сбербанк России и ГК "Полис" (ранее - "Полис Групп") заключили генеральное соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму более 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба Северо-Западного банка Сбербанка России.
Средства предназначены для приобретения земельного участка и строительства малоэтажного жилого комплекса комфорт-класса в поселке Гуммолосары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
В рамках проекта на участке площадью 8,7 га предусмотрено возведение четырёхэтажных многоквартирных домов общей площадью более 51 тыс. кв. метров.
ГК "Полис" работает на рынке недвижимости Петербурга и Ленинградской области с 2010 года. В портфеле компании 65 построенных домов, 15 детских садов, 4 школы и поликлиника.
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