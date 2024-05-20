Сбербанк России и ГК "Полис" (ранее - "Полис Групп") заключили генеральное соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму более 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба Северо-Западного банка Сбербанка России.

Средства предназначены для приобретения земельного участка и строительства малоэтажного жилого комплекса комфорт-класса в поселке Гуммолосары Пушкинского района Санкт-Петербурга.

В рамках проекта на участке площадью 8,7 га предусмотрено возведение четырёхэтажных многоквартирных домов общей площадью более 51 тыс. кв. метров.

ГК "Полис" работает на рынке недвижимости Петербурга и Ленинградской области с 2010 года. В портфеле компании 65 построенных домов, 15 детских садов, 4 школы и поликлиника.