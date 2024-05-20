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Сбербанк выделил группе Полис более 10 млрд руб. на строительство жилья в Петербурге

20 мая 2024, 18:00 436 Время чтения ≈ < минуты
Источник: interfax-russia.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Сбербанк России и ГК "Полис" (ранее - "Полис Групп") заключили генеральное соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму более 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба Северо-Западного банка Сбербанка России.

Средства предназначены для приобретения земельного участка и строительства малоэтажного жилого комплекса комфорт-класса в поселке Гуммолосары Пушкинского района Санкт-Петербурга.

В рамках проекта на участке площадью 8,7 га предусмотрено возведение четырёхэтажных многоквартирных домов общей площадью более 51 тыс. кв. метров.

ГК "Полис" работает на рынке недвижимости Петербурга и Ленинградской области с 2010 года. В портфеле компании 65 построенных домов, 15 детских садов, 4 школы и поликлиника.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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