В Самаре прошло совещание технических руководителей субъектов электроэнергетики операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги (далее – ОДУ Средней Волги) по итогам прохождения отопительного сезона 2023/2024 годов. О работе ПАО «Россети Волга» и стоящих перед компанией задачах в рамках подготовки к предстоящей зиме рассказал заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Волга» Игорь Шишигин.

Стабильной работе компании в условиях зимних нагрузок предшествовала большая работа – проведенный технический аудит оборудования, перевыполнение программы технического обслуживания и ремонтов оборудования на 16%, реализация инвестиционной программы.

В целом в зоне ответственности «Россети Волга» в прошедший отопительный сезон не отмечено значимых технологических нарушений, повлекших массовые отключения электроэнергии, а также не допущено ошибок персонала. Надежное энергоснабжение регионов обеспечивалось в сложных погодных условиях минувшего осенне-зимнего периода – обильных снегопадов, перепадов температур и повышенного гололедообразования.

На территории Самарской и Саратовской областей наблюдалось интенсивное гололедообразование - сложные отложения; кристаллическая изморозь; гололед (стекловидный и матовый) до 50 мм. В целом по компании в прошедший отопительный сезон было проведено 243 плавки и 23 механические обивки гололедно-изморозевых отложений.

В период завершения отопительного сезона в результате установившейся положительной температуры окружающего воздуха наблюдалось интенсивное таяние снега, разлив рек и, как следствие, подтопление энергообъектов талыми водами. Наиболее сложная паводковая обстановка в зоне Средней Волги была зафиксирована в филиале «Самарские РС». Энергетики вели непрерывный мониторинг паводковой обстановки и состояния электросетевых объектов, осмотр линий электропередачи и подстанций, находящихся в зонах затопления. Благодаря слаженным действиям персонала обесточения потребителей из-за паводковых вод не было.

В настоящее время Обществом ведется подготовка к будущему отопительному сезону.