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Главный инженер "Россети Волга" Игорь Шишигин рассказал о работе компании в условиях зимних нагрузок

21 мая 2024, 17:45 542 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Россети Волга
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В Самаре прошло совещание технических руководителей субъектов электроэнергетики операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги (далее – ОДУ Средней Волги) по итогам прохождения отопительного сезона 2023/2024 годов. О работе ПАО «Россети Волга» и стоящих перед компанией задачах в рамках подготовки к предстоящей зиме рассказал заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Волга» Игорь Шишигин.

Стабильной работе компании в условиях зимних нагрузок предшествовала большая работа – проведенный технический аудит оборудования, перевыполнение программы технического обслуживания и ремонтов оборудования на 16%, реализация инвестиционной программы.

В целом в зоне ответственности «Россети Волга» в прошедший отопительный сезон не отмечено значимых технологических нарушений, повлекших массовые отключения электроэнергии, а также не допущено ошибок персонала. Надежное энергоснабжение регионов обеспечивалось в сложных погодных условиях минувшего осенне-зимнего периода – обильных снегопадов, перепадов температур и повышенного гололедообразования.

На территории Самарской и Саратовской областей наблюдалось интенсивное гололедообразование - сложные отложения; кристаллическая изморозь; гололед (стекловидный и матовый) до 50 мм. В целом по компании в прошедший отопительный сезон было проведено 243 плавки и 23 механические обивки гололедно-изморозевых отложений.

В период завершения отопительного сезона в результате установившейся положительной температуры окружающего воздуха наблюдалось интенсивное таяние снега, разлив рек и, как следствие, подтопление энергообъектов талыми водами. Наиболее сложная паводковая обстановка в зоне Средней Волги была зафиксирована в филиале «Самарские РС». Энергетики вели непрерывный мониторинг паводковой обстановки и состояния электросетевых объектов, осмотр линий электропередачи и подстанций, находящихся в зонах затопления. Благодаря слаженным действиям персонала обесточения потребителей из-за паводковых вод не было.

В настоящее время Обществом ведется подготовка к будущему отопительному сезону.

«В результате тщательной подготовки компания ежегодно достигает полной готовности к обеспечению надежного электроснабжения в самых сложных погодных условиях. Персоналом ведутся массовые ремонтные работы по подготовке оборудования к зиме, проверяется и доукомплектовывается аварийный запас, на контроле находятся приоритетные объекты инвестпрограммы, срок исполнения которых в 4 квартале текущего года. Кроме того, в Обществе были разработаны дополнительные меры обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Так, к примеру, в проекте корректировки инвестиционной программы увеличены устанавливаемые на воздушных линиях автоматизированные системы контроля за гололедо-изморозевыми отложениями», - отметил Игорь Шишигин.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САМАРСКИЕ РС, СО ЕЭС, ОДУ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ, ОЗП
Отрасль: Электроэнергетика 

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