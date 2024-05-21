Начат капитальный ремонт искусственного сооружения, расположенного на 61-м км федеральной дороги Р-215, подъезд к г. Грозному.

Двухполосный 23-метровый мост через оросительный канал ввиду естественного износа находился в предаварийном состоянии – имел дефекты покрытия и несущих конструкций. Сооружение на важном логистическом маршруте Кизляр – Грозный переведут в четырехполосное исполнение с разделением встречных потоков, а также увеличат его грузоподъемность до современных нагрузок. Это позволит ликвидировать сужение на расширенном до четырех полос отрезке от Коби до Ново-Щедринской – данные работы завершены в прошлом году.

На данный момент по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» представители компании-подрядчика устроили временную объездную дорогу и демонтировали старый мост. За два строительных сезона – объект сдадут в феврале 2026-го – им предстоит восстановить опоры с устройством железобетонных буронабивных свай и осуществить монтаж пролетного строения. Ездовое полотно, устроенное из бетона и двухслойного асфальтобетона, будет устойчиво к нагрузкам и деформациям. Безопасный и плавный проезд по мосту обеспечат путем устройства переходных плит и деформационных швов. На подходах к сооружению уложат три слоя асфальтобетона с армирующей прослойкой из геосетки.

Объем работ также включает: установку барьерного и перильного ограждения, лестничных сходов, дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки. Для сохранения водных биоресурсов устроят очистные сооружения: сточные воды с проезжей части будут попадать в канал только после фильтрации.

***За последние несколько лет на участках этой дороги в Шелковском районе капитально отремонтировали пять искусственных сооружений: через оросительные и магистральный канал Сулла-Чубутла. Автомобильная дорога федерального значения Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала, подъезд к г. Грозный протяженностью 111 км входит в состав транспортного коридора «Север – Юг», по которому осуществляются международные и региональные транспортные перевозки.