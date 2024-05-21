Спортивно-оздоровительный комплекс "Ноябрьск-Арена" начали строить в центральной части Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщает пресс-служба губернатора региона.

Строительство комплекса приурочено к 50-летнему юбилею города в 2025 году.

"Площадь здания будет более 31 тыс. квадратных метров. (...) В нем появится аквакомплекс с 50-метровым бассейном и сауной, ледовая арена, спортивные залы для занятий самбо, аэробикой и хореографией. Здесь же откроется комплекс из стрелковых тиров по 50 и 25 метров", - говорится в сообщении.

В новом спортивном комплексе планируют проводить тренировки и соревнования по плаванию, водному поло, хоккею, фигурному катанию, баскетболу, волейболу и мини-футболу.

Помимо этого, для семей с детьми дошкольного и школьного возрастов появится веревочный парк и семейное кафе. Любители экстремальных видов спорта смогут проводить время на роллердроме или в зале для скалолазания.

Кроме того, в здании оборудуют пространство для мастер-классов, тренингов и масштабных мероприятий.

Также жители города смогут приходить сюда на массовые катания на коньках, посещать концерты и культурные мероприятия.

Территория объекта будет благоустроена с сохранением природного ландшафта и зеленых насаждений.