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Спортивно-оздоровительный комплекс "Ноябрьск-Арена" начали строить в центральной части Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщает пресс-служба губернатора региона.
Строительство комплекса приурочено к 50-летнему юбилею города в 2025 году.
"Площадь здания будет более 31 тыс. квадратных метров. (...) В нем появится аквакомплекс с 50-метровым бассейном и сауной, ледовая арена, спортивные залы для занятий самбо, аэробикой и хореографией. Здесь же откроется комплекс из стрелковых тиров по 50 и 25 метров", - говорится в сообщении.
В новом спортивном комплексе планируют проводить тренировки и соревнования по плаванию, водному поло, хоккею, фигурному катанию, баскетболу, волейболу и мини-футболу.
Помимо этого, для семей с детьми дошкольного и школьного возрастов появится веревочный парк и семейное кафе. Любители экстремальных видов спорта смогут проводить время на роллердроме или в зале для скалолазания.
Кроме того, в здании оборудуют пространство для мастер-классов, тренингов и масштабных мероприятий.
Также жители города смогут приходить сюда на массовые катания на коньках, посещать концерты и культурные мероприятия.
Территория объекта будет благоустроена с сохранением природного ландшафта и зеленых насаждений.
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