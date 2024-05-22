Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года выполнили мероприятия для повышения надежности электроснабжения потребителей на 132 электрообъектах.

Так, например, благодаря проведенным мероприятиям была повышена надежность электроснабжения более пяти тысяч жителей мкр. Железнодорожный г. о. Балашиха. В феврале специалисты «Мособлэнерго» завершили реконструкцию 1,1 км высоковольтной кабельной линии электропередачи КЛ-6 кВ, которая питает три многоквартирных дома и частный сектор на улицах Главной, Маяковского, Третьей и Четвертой. Также от этой ЛЭП запитана котельная № 6 микрорайона. Также работники компании провели реконструкцию воздушной линии ВЛ-0,4кВ СТ «Пищевик» в г. о. Красногорск, где ранее жители жаловались на перепады напряжения в сетях.

Также с начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» заменили 238 опор и 24,5 км провода/кабеля на воздушных и кабельных линиях электропередачи в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Реконструировали 18,9 км воздушных и кабельных линий электропередачи и 24 трансформаторных подстанций.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.

В Министерстве энергетики Московской области добавили, что «Мособлэнерго» в 2024 году проводит работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в Раменском, Пушкинском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Ленинском, Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском городских округах, а также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали. В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 39 подстанций.