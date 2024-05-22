На Дальневосточной железной дороге в Амурской области открыто движение на новом пути перегона Кувыкта – Курьян, расположенного на подходе к столице БАМа – Тынде. Для этого разъезд Багульный был переустроен в двухпутную вставку.

В рамках второго этапа программы модернизации Восточного полигона строители уложили на перегоне 12,5 км путей и 4 стрелочных перевода. Новый объект расположен на сложном рельефе с непростыми гидрологическими условиями. Из-за обводненности почв и большого количества ручьев и рек на всем участке возведено 10 мостов, самые крупные из которых – длиной 89 и 94 м. Для снижения влияния паводков выполнено строительство берм (горизонтальная площадка для устойчивости полотна) и гидроизолированных водоотводов, а максимальная высота железнодорожной насыпи достигла 13 м.

Для исключения просадки земляного полотна и сохранения вечной мерзлоты даже в жаркое время года уложено 168 тыс. кубометров охлаждающей скальной наброски.

На линии Хани – Тында ведется строительство еще 12 объектов. Комплексное завершение модернизации к концу 2024 года позволит повысить провозную способность всей линии по направлению к тихоокеанским портам и пограничным переходам Дальнего Востока с 35,4 млн до 54,6 млн тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.