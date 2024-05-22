Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

На новом пути перегона Кувыкта – Курьян в Амурской области открыто движение поездов

22 мая 2024, 10:15 234 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РЖД
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: t.me/telerzd

Фото: t.me/telerzd

На Дальневосточной железной дороге в Амурской области открыто движение на новом пути перегона Кувыкта – Курьян, расположенного на подходе к столице БАМа – Тынде. Для этого разъезд Багульный был переустроен в двухпутную вставку.

В рамках второго этапа программы модернизации Восточного полигона строители уложили на перегоне 12,5 км путей и 4 стрелочных перевода. Новый объект расположен на сложном рельефе с непростыми гидрологическими условиями. Из-за обводненности почв и большого количества ручьев и рек на всем участке возведено 10 мостов, самые крупные из которых – длиной 89 и 94 м. Для снижения влияния паводков выполнено строительство берм (горизонтальная площадка для устойчивости полотна) и гидроизолированных водоотводов, а максимальная высота железнодорожной насыпи достигла 13 м.

Для исключения просадки земляного полотна и сохранения вечной мерзлоты даже в жаркое время года уложено 168 тыс. кубометров охлаждающей скальной наброски.

На линии Хани – Тында ведется строительство еще 12 объектов. Комплексное завершение модернизации к концу 2024 года позволит повысить провозную способность всей линии по направлению к тихоокеанским портам и пограничным переходам Дальнего Востока с 35,4 млн до 54,6 млн тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Обсудить на форуме
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА, БАМ
Отрасль: Строительство 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
22.05.2024
Свыше 270 московских производителей принимают участие в международной выставке "Металлобработка-2024"
21.05.2024
В австралийском штате Квинсленд началось строительство первой очереди СНЭЭ Supernode мощностью 250 МВт
22.05.2024
Сергей Цивилев: "Для развития ТЭК Кузбасса приоритетом остаётся обеспечение внутренних потребностей региона энергоресурсами"
21.05.2024
В 2026 году до четырех полос расширят мост на подъездной дороге к Грозному
22.05.2024
Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" представляет свою продукцию на двух выставках
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+