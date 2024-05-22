Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Сергей Цивилев с рабочим визитом посетил Кемеровскую область - Кузбасс.
В ходе рабочей поездки Глава Минэнерго, полпред Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и врио губернатора Кузбасса Илья Середюк обсудили вопросы развития топливно-энергетического комплекса Кемеровской области.
Сергей Цивилев отметил, что для развития ТЭК региона приоритетом остаётся обеспечение потребителей энергоресурсами. Министр также подчеркнул, что при этом необходимо соблюдать меры по минимизации воздействия на экологию.
«Это крайне важный вопрос, который соответствует задачам, поставленным Президентом России Владимиром Путиным», — добавил Глава Минэнерго России.
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