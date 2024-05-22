Сергей Цивилев с рабочим визитом посетил Кемеровскую область - Кузбасс.



В ходе рабочей поездки Глава Минэнерго, полпред Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и врио губернатора Кузбасса Илья Середюк обсудили вопросы развития топливно-энергетического комплекса Кемеровской области.

Сергей Цивилев отметил, что для развития ТЭК региона приоритетом остаётся обеспечение потребителей энергоресурсами. Министр также подчеркнул, что при этом необходимо соблюдать меры по минимизации воздействия на экологию.