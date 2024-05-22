Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на западе столицы появится многофункциональный деловой центр, где смогут найти работу свыше 3,2 тысячи человек. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Бизнес-центр возведут в районе Очаково-Матвеевское, недалеко от станции «Озерная» Солнцевской линии метрополитена. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году.

«В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвестор за счет собственных средств построит на Озерной улице 17-этажный деловой комплекс где смогут найти работу более 3,2 тысячи человек. Площадь здания составит около 38 тысяч квадратных метров», – рассказал Владислав Овчинский.

Кроме офисов внутри здания будут располагаться торговые модули и предприятия общественного питания. Подземный паркинг оснастят зарядными устройствами для электромобилей. На прилегающей территории предусмотрено создание открытой парковки для велосипедов и самокатов.

«В основе проекта делового центра LAKES лежит идея многофункциональности. Комплекс станет не только комфортным местом работы, но и дополнительной точкой притяжения для жителей. Появление нового объекта коммерческой инфраструктуры будет способствовать развитию предпринимательской активности и формировать современный облик района», – отметил Никита Бобарыкин, коммерческий директор дирекции коммерческой недвижимости ПИК.

Ранее Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил проект планировки территории 1 в районе Очаково-Матвеевское.

«Здесь запланировано строительство многофункционального центра с подземной автостоянкой, а также возведение жилых домов, в том числе для реализации Программы реновации и объектов образования: детских садов, школ и поликлиники», – добавила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и уже охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 90 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1,4 триллиона рублей, что позволит создать более 210 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.