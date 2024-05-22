22 мая 2024 года исполняется четыре года с момента ввода в эксплуатацию уникального объекта АО «Концерн Росэнергоатом» - плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в городе Певеке Чукотского АО (ЧАО).

За четыре года своей работы ПАТЭС стала надежным и фактически приоритетным источником энергии для всего Чаун-Билибинского энергоузла (ЧБЭ) - энергорайона, обособленного от Единой энергетической системы РФ, а также изолированного от других энергоузлов Чукотки. ЧБЭ - наиболее протяженный (более 500 км) в регионе и несет 40% всей установленной мощности округа, соединяя воедино Певек, Билибино и крупнейшие месторождения - Майское и Кекура. Многие местные месторождения, богатые золотом, серебром, медью и др. были найдены еще в 90-х, однако, для своего освоения требовали энергомощностей, появившихся только с приходом в регион ПАТЭС.

При этом каждый год доля углеродно-нейтральной электроэнергии ПАТЭС в общем энергобалансе узла и региона стабильно растет. За весь 2023 год работа ПАТЭС позволила выработать 28,5% всей произведенной на Чукотке электроэнергии. При этом на 2024 г. Правительство ЧАО фиксирует дополнительный спрос на электроэнергию объемом 77 млн кВтч в связи с вводом новых потребителей.

Таким образом, в перспективе после 2025 года, когда будет остановлена Билибинская АЭС и завершится восстановительный ремонт ПАТЭС, нагрузка станции достигнет пиковых значений и приблизится к максимальной мощности в 70 МВт, что окажет позитивное влияние на снижение тарифов на мощность.

Важной вехой в работе станции конца 2023 года стало завершение первого этапа уникального ремонта ПАТЭС по месту базирования в условиях Крайнего севера.

«Операции по повышению надежности и безопасности основного оборудования ПАТЭС продолжатся в 2024-2025 годах. В июне стартуют работы на установке левого борта, аналогичные прошлогодним, также с перегрузкой топлива. Всё отработавшее топливо будет храниться на борту «Академика Ломоносова» без выгрузки на берег. Основная задача - провести, как и в прошлом году, без превышения дозовых нагрузок», - рассказал директор ПАТЭС Виктор Елагин.

В честь дня своего рождения ПАТЭС преподнесла городу подарок - Певеку выделены 80 млн рублей в рамках программы финансирования инициатив Филиала по реализации социально-инфраструктурных проектов в г. Певек на 2024 г. на софинансирование сооружения физкультурно-оздоровительного комплекса для жителей. Строительство софинансируется филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» уже третий год.

Росатом является одним из безусловных мировых лидеров в области сооружения и управления атомными станций малой мощности (АСММ). Успешный опыт эксплуатации ПАТЭС в Арктике и регионе Крайнего Севера заложил основу для освоения труднодоступных и изолированных территорий с использованием этой технологии. В настоящий момент помимо ПАТЭС Росатом также реализует проект наземной АСММ с новейшей реакторной установкой РИТМ-200 в Якутии (пос. Усть-Куйга) для освоения месторождений Кючус, Депутатское и Тирехтях, а также на Чукотке для месторождения Совиное с использованием реакторной установки «Шельф-М» мощностью 10 МВт.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, расположена в городе Певеке Чукотского автономного округа) - единственная в мире действующая плавучая АЭС малой мощности, самая северная атомная теплоэлектростанция в мире. Её запуск в мае 2020 г. стал настоящим прорывом на пути обеспечения устойчивого развития удаленных территорий России. ПАТЭС включает в себя плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» с двумя реакторными установками КЛТ-40С, являющийся источником электрической и тепловой энергии мощностью 70 МВт и 50 Гкал/ч соответственно, а также береговую инфраструктуру, которая предназначена для выдачи тепловой и электрической энергии от ПЭБ потребителям. Помимо выработки электроэнергии, ПАТЭС выдаёт тепло в г. Певек, а в дальнейшем станет надежным источником генерации света и тепла для всего региона.