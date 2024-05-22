В Адыгейском филиале компании «Россети Кубань» с начала 2024 года специалисты выполнили ремонт оборудования 15 подстанций 35-110 кВ, которые обеспечивают электроснабжение населенных пунктов Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, а также Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского и Шовгеновского районов Республики Адыгея.

Энергетики «Россети Кубань» отремонтировали подстанционное оборудование, в том числе короткозамыкатели, отделители, трансформаторы и другие устройства, провели необходимые противопожарные мероприятия и обновили диспетчерские наименования.

Комплекс выполненных работ направлен на повышение надежности электросетевого оборудования, предупреждение технологических нарушений и обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей в период летних и зимних максимумов нагрузки на энергосистему.

В зоне ответственности Адыгейских электрических сетей 60 подстанций 35-110 кВ, более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6–10(35)/0,4 кВ.