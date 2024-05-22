"Норникель" начинает замену одной из двух печей на "Надежде"

Модернизация второй технологической линии на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) — самый масштабный ремонт текущего года для компании. Технология взвешенной плавки останется неизменной, но печь (одну из двух на «Надежде») заменят на новую.

Новый плавильный агрегат будет существенно отличаться от старого. По словам директора НМЗ Виталия Муравьева, будет полностью модернизирована загрузка печи и установлен новый распылитель шихты.

«В техническом задании заложено снижение содержания серы в поступающем на плавку концентрате, что снижает энерогоемкость процесса. Были проведены газодинамические и тепловые расчеты — на их основе мы изменили конфигурацию печи, увеличили высоту реакционной шахты, увеличили высоту отстойника печи», — рассказывает Виталий Муравьев.

Эти технические решения помогут избежать пылеобразования и последующего образования тугоплавкой настыли в переходнике печи и котле-утилизаторе.

Помимо сооружения новой печи, будет проведен капитальный ремонт периферийного оборудования. Это и сушильный передел (полностью заменим печь объединительной плавки № 3), и грануляционный бассейн.

«Это большой ремонт, который задействует оборудование второй технологической линии. На выходе мы получим совершенно новый плавильный агрегат, повысим надежность производства и, как итог, увеличим производительность Надеждинского завода, Заполярного филиала и компании в целом», — пояснил Виталий Муравьев.

В ремонте в пиковые нагрузки будут задействованы 1 600 человек — это сотрудники «Норильскникельремонта» и подрядных организаций. Был организован склад оборудования, который будет постоянно пополняться. В числе оборудования — уникальные сварочные автоматы орбитальной сварки, аппараты плазменной резки и многое другое.

Весь ремонт с учетом периферийного оборудования займет 60 суток и обойдется в 30 млрд руб.