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"Росэлектроника" показала на ЦИПР обновленную версию KVM коммутатора для удаленного управления оборудованием

22 мая 2024, 11:15 206 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Росэлектроника
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Фото: ruselectronics.ru

Фото: ruselectronics.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил на конференции ЦИПР-2024 в Нижнем Новогороде обновленную версию IP KVM коммутатора для полнофункционального удаленного доступа к серверному оборудованию, персональным компьютерам, а также станкам с числовым программным управлением. Разработчики усовершенствовали операционную систему изделия, что позволило расширить его функционал и реализовать управление подключенной аппаратурой с мобильного устройства.
 
KVM (keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь) коммутатор позволяет одновременно управлять несколькими устройствами, не подключенными к глобальной сети. В том числе – создавать и контролировать удаленные рабочие места, управлять сразу несколькими станками с ЧПУ, выполнять удаленное включение, выключение или перезагрузку оборудования, настройку первичного загрузчика и другого программного обеспечения, контролировать одну или несколько автоматизированных систем управления технологическим процессом, задавать автоматическое выполнение серии команд, а также разграничивать доступ к управляемому оборудованию для разных категорий пользователей.
 
Аппаратная и программная составляющие решения созданы специалистами НПП «Салют» (входит в «Росэлектронику»). Предприятие ведет серийный выпуск коммутаторов и изготавливает их на базе российских комплектующих.
 
Обновленная версия устройства позволяет подключить одновременно несколько управляющих компьютеров и сформировать единое пространство из рабочих столов. Коммутатор поддерживает доступ с мобильного устройства через web-приложение.

«Сегодня IP KVM коммутаторы – это крайне востребованные рынком устройства, которые существенно оптимизируют работу IT специалистов. В новой версии нам также удалось существенно сократить время отклика для более быстрого взаимодействия с удаленным оборудованием. Вся работа по совершенствованию программного обеспечения коммутатора была выполнена специалистами нашего предприятия с учетом потребностей рынка», - рассказал генеральный директор НПП «Салют» Евгений Исаев.

IP KVM коммутатор представлен на стенде Нижегородской области в рамках деятельности Научно-образовательного центра мирового уровня. Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая.

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Метки: РАЗРАБОТКИ, ТЕХНОЛОГИИ, РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ, НПП САЛЮТ
Отрасль: Электротехника 

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