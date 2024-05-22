С начала года специалисты Тимашевского филиала «Россети Кубань» подключили к электрическим сетям компании 495 потребителей. Общий объем выданной мощности превысил 9 МВт.

Основная часть заявителей – потребители льготной категории и юридические лица с мощностью электроустановок до 15 кВт. Для их подключения энергокомпания строит и реконструирует трансформаторные подстанции, воздушные линии электропередачи распределительной сети 10-0,4 кВ.

В числе новых абонентов компании – бытовые потребители, а также учреждения здравоохранения, образования, объекты агропромышленного комплекса, предприятия малого и среднего бизнеса в Каневском, Приморско-Ахтарском, Брюховецком, Калининском и Тимашевском районах Краснодарского края.

Более 500 кВт суммарного объема мощности выдано социальным учреждениям. Компания обеспечила электроэнергией поликлинику в ст. Старовеличковской Калининского района и дом социального обслуживания в х. Новонекрасовский Приморско-Ахтарского района, лагерь труда и отдыха «Тайфун» в ст. Медеведовская Тимашевского района.

Всего в 2024 году в Тимашевский филиал «Россети Кубань» поступило 736 заявок на технологическое присоединение суммарной мощностью свыше 15,9 МВт.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км с численностью населения свыше 370 тыс. человек. В зону ответственности филиала входят пять административных районов Краснодарского края: Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский.