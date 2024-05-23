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Архитектурно-отделочные работы начались на строящейся станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

23 мая 2024, 15:15 493 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы

На станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро строители приступили к отделке блока технических помещений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На будущей станции "ЗИЛ" ведется одновременно весь спектр работ — от земляных до монтажа инженерных систем и архитектурной отделки. Это связано со сложностью станционного комплекса и наличием широкого ряда подобъектов: оборотных тупиков перед и за станцией, вестибюля и эвакуационного выхода, соединительной ветки и пересадки на перспективную Бирюлевскую линию. Также уже начались архитектурно-отделочные работы — в блоке технических помещений ведется устройство кирпичных перегородок и их штукатурка», — отметил Владимир Ефимов.

Платформа будущей станции выполнена в монолите, на ней завершены армирование и заливка бетоном пола и колонн. В служебных помещениях будущего вестибюля начался монтаж инженерных систем — электрокабеля, трубопроводов и воздуховодов.

Руководитель Департамента строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов отметил, что на участках станционного комплекса, где возведение основных конструкций завершено, ведется обратная засыпка котлована.

«На платформе и в готовых секциях оборотных тупиков перед станцией выполняется устройство верхнего строения пути, в левом перегонном тоннеле строители готовятся к бетонированию жесткого основания», — сообщил Рафик Загрутдинов.

Также ведется устройство еще двух притоннельных сооружений: на будущей установке тоннельной вентиляции осуществляется разработка грунта котлована, а на сооружаемой закрытым способом водоотливной установке выполнена технологическая сбойка из чугунных колец.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Строительство 

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