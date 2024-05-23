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Эн+ сообщает об изменениях в составе топ-менеджмента

23 мая 2024, 09:00 198 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ЭН+ ГРУП

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (LSE: ENPL; MOEX: ENPG), ведущий независимый производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, сообщает, что Михаил Хардиков покинул пост генерального директора Эн+. Совет директоров согласовал кандидатуру директора «Евросибэнерго» Владимира Колмогорова в качестве генерального директора Эн+. Ранее Владимир Колмогоров в течение семи лет занимал пост первого заместителя генерального директора Эн+ по технической политике, другие руководящие посты на крупнейших предприятиях энергетической отрасли.

Председатель совета директоров Эн+ Кристофер Бернем сказал:

«Михаил Хардиков принял решение покинуть компанию. Мы благодарны Михаилу за его вклад в обеспечение непрерывной стабильной работы компании и заложенную основу для ее дальнейшего роста в будущем. Владимир Колмогоров хорошо известен в сфере энергетики, где имеет большой опыт и экспертизу, что безусловно, будет способствовать усилению позиций компании в отрасли и благополучию всех ее стейкхолдеров, включая сотрудников и жителей регионов, в которых компания ведет свою операционную деятельность».

«ЭН+ ГРУП»

Эн+ – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая), которые являются основным потребителем гидроэлектроэнергии Эн+.

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Метки: En Group, ENPLUS, ЭН ГРУПП
Отрасль: Металлургия Электроэнергетика 

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