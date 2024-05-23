Специалисты филиала ПАО «Россети Урал»-«Пермэнерго» приступили к реализации мероприятий по обновлению оборудования подстанции 110/35/6 кВ «Гидролизная».

Важной частью данных мероприятий станет техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока. Для размещения аккумуляторной батареи энергетики уже возвели современное модульное здание, оснащенное системами отопления, вентиляции и пожарной сигнализации. Морально и физически устаревшую аккумуляторную батарею энергетики заменят на современную - со свободным электролитом типа «Stark OGI». Данная батарея состоит из 104 элементов, которые практически не нуждаются в обслуживании. Аккумуляторная батарея является важной частью систем обеспечения работоспособности подстанционного оборудования, так как обеспечивает работу устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, телемеханики и связи в случае прекращения подачи электричества на энергообъект. В смонтированном модульном здании также будет оборудован щит постоянного тока, состоящий из трёх закрытых шкафов двухстороннего обслуживания.

На повышение надежности работы оборудования подстанции «Гидролизная» будет направлено более 2,3 млн рублей. Реализация указанных мероприятий повысит надежность питания транзитных воздушных линий 110 кВ «Кизеловская ГРЭС 3 - Широковская ГЭС», 110 кВ «Гидролизная - Косьва», 35 кВ «Коспаш-2 - Гидролизная», а также объектов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и поселка Широковский, в котором проживает 3 220 человек.