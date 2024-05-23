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Энергетики филиала "Свердловэнерго" повышают надежность функционирования важных энергообъектов в Серовском городском округе

23 мая 2024, 17:44 411 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал

Специалисты Серовских электрических сетей свердловского филиала «Россети Урал» выполнили капитальный ремонт линий электропередачи 110 кВ Серов–Ферросплав 1 и Серов–Ферросплав 2 в Серовском городском округе.

На высоковольтных воздушных линиях энергетики произвели замену порядка 6 км грозотроса. Отметим, что грозозащитный трос предназначен для защиты энергообъектов от прямых ударов молнии, последствием которых может стать перенапряжение в сети и отключение потребителей. Своевременная замена важного элемента высоковольтных линий электропередачи увеличивает надежность работы сетевой инфраструктуры в грозовой сезон и предотвращает возможность обрыва троса в зимний период. 

Данные энергообъекты участвуют в схеме передачи мощности от Серовской ГРЭС и распределении электрической энергии в Серово-Богословском энергоузле Свердловской энергосистемы. Кроме того, воздушные линии обеспечивают надежное электроснабжение потребителей Серовского городского округа, население которого составляет более 100 тысяч человек, а также крупного промышленного предприятия – Серовского завода ферросплавов.

Затраты энергокомпании на проведение ремонтных работ на данных энергообектах составили более 1 млн рублей.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, СВЕРДЛОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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