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Специалисты Серовских электрических сетей свердловского филиала «Россети Урал» выполнили капитальный ремонт линий электропередачи 110 кВ Серов–Ферросплав 1 и Серов–Ферросплав 2 в Серовском городском округе.
На высоковольтных воздушных линиях энергетики произвели замену порядка 6 км грозотроса. Отметим, что грозозащитный трос предназначен для защиты энергообъектов от прямых ударов молнии, последствием которых может стать перенапряжение в сети и отключение потребителей. Своевременная замена важного элемента высоковольтных линий электропередачи увеличивает надежность работы сетевой инфраструктуры в грозовой сезон и предотвращает возможность обрыва троса в зимний период.
Данные энергообъекты участвуют в схеме передачи мощности от Серовской ГРЭС и распределении электрической энергии в Серово-Богословском энергоузле Свердловской энергосистемы. Кроме того, воздушные линии обеспечивают надежное электроснабжение потребителей Серовского городского округа, население которого составляет более 100 тысяч человек, а также крупного промышленного предприятия – Серовского завода ферросплавов.
Затраты энергокомпании на проведение ремонтных работ на данных энергообектах составили более 1 млн рублей.
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