Проект первой в современной России наземной атомной электростанции малой мощности соответствует экологическим требованиям и законодательству в области охраны окружающей среды.

Росприроднадзор утвердил положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы на материалы обоснования лицензии на сооружение энергоблока №1 Якутской атомной станции малой мощности (АСММ). Материалы обоснования лицензии, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, были направлены в Росприроднадзор по результатам проведения общественных слушаний в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Якутия) в декабре 2023 года. Во время проведения общественных слушаний жителям поселка был представлен подробный проект организации строительства Якутской АСММ, схемы планировочной организации земельных участков, а также подробная информация о мероприятиях в части охраны окружающей среды.

Атомная станция в Якутии на базе реакторной установки РИТМ-200Н мощностью 55 МВт выступает в качестве флагманского проекта Росатома в сегменте наземных АСММ. В настоящее время в поселке Усть-Куйга ведутся работы по сооружению объектов внешней инфраструктуры Якутской АСММ, включая строительство зданий и сооружений временного городка строителей на 1500 человек, осуществляются работы по строительству подъездной дороги из поселка Усть-Куйга до площадки сооружения АСММ и производственно-технической базы № 2.

Сегодня Арктическая зона России, развитие которой объявлено стратегическим приоритетом государства, является одним из регионов с дефицитом электроэнергии, где развитие без локальной энергетики невозможно. В то же время строительство больших электростанций здесь не оправдано экономически. Поэтому в Росатоме, который является одним из безусловных мировых лидеров в области сооружения и управления АСММ, в свое время было принято решение о тиражировании в таких регионах проектов малой генерации. Действующая в Певеке плавучая атомная электростанция (ПАТЭС, филиал Росэнергоатома) уже решает задачи, связанные не только с замещением мощностей Билибинской АЭС, но и с реализацией проектов Баимской рудной зоны. Успешный опыт ее эксплуатации в Арктике и регионе Крайнего Севера заложил основу для освоения труднодоступных и изолированных территорий с использованием этой технологии. При этом каждый год доля углеродно нейтральной электроэнергии ПАТЭС в общем энергобалансе узла и региона стабильно растет, а в 2023 году ее выработка составила 28,5% от всей произведенной на Чукотке электроэнергии.

Проект сооружения АСММ российского дизайна реализуется на базе новейшей реакторной установки РИТМ-200Н, в основе которой применяется многолетний опыт эксплуатации малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота (более 400 реакторо-лет). Реализация проекта АСММ обеспечит энергонезависимость и социально-экономическое развитие арктической Якутии. Поставка топлива для АСММ необходима раз в пять лет, что позволяет обеспечивать стабильное энергоснабжение жизненно важных промышленных предприятий и социальных объектов. АСММ станет сердцем одного из крупнейших в России минерально-сырьевых центров, который в перспективе обеспечит электроэнергией промышленные предприятия. Речь идет о развитии месторождений Кючус, Депутатское, Тирехтях, строительстве транспортной и инженерной инфраструктуры, социальных объектов Усть-Янского и Верхоянского районов, сооружении линии электропередачи 110 (220) кВ «Усть-Куйга — Тирехтях — Депутатский». Проект АСММ влечет за собой позитивные преобразования в поселке Усть-Куйга и Усть-Янском районе, что позволит создать развитую территорию, комфортную и для работы, и для жизни.

Современные проекты АСММ с реакторами серии РИТМ имеют высокий уровень безопасности, достигаемый за счет многоуровневых систем и барьеров-оболочек, а также комбинации активных и пассивных систем безопасности. Указанные системы предотвращают возможность аварии, а несколько уровней барьеров, заложенных в конструкцию станций, исключают выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. АСММ позволяют обеспечить энергонезависимость региона, стабильное электро- и теплоснабжение чистой энергией, в том числе для энергоемких производств, снизить выбросы вредных веществ в атмосферу за счет замещения действующих источников генерации, в частности дизельных.

Концерн «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») управляет 11 действующими российскими АЭС, в том числе плавучей атомной теплоэлектростанцией (ПАТЭС), расположенной на Чукотке. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году по поручению Президента РФ она должна достигнуть 25%.