Ремонт и планово-предупредительные работы коснутся мостов, путепроводов и водопропускных труб, расположенных на дорожной сети ФКУ «Центравтомагистраль».

Работы стартовали на федеральной автодороге М-5 «Урал» на мостах через реки Черная и Вобля (128-й и 133-й км). Дорожники заменят асфальтобетонное покрытие, восстановят деформационные швы, отремонтируют пролетные строения, обновят барьерное и перильное ограждения.

На путепроводе, расположенном на 114-м км трассы М-9 «Балтия» проведут ремонтно-восстановительные работы и заменят балку пролетного строения. Планово-предупредительные работы ведутся на левом и правом мостах через канал им. Москвы на 26-м км А-104 «Дмитровского шоссе».

Также в нормативное состояние приведут 20 водопропускных труб на трассах М-2 «Крым», М-5 «Урал», М-9 «Балтия», А-108 «Московское большое кольцо», Дмитровском и Щелковском шоссе.

Помимо этого, в надземных и подземных пешеходных переходах, расположенных 92-м и 97-м км автодороги М-10 «Россия» в городском округе Клин, 31-м и 33-м км М-2 «Крым» в городском округе Подольск, 17-м км М-7 «Волга» в Балашихе будет восстановлено поликарбонатное покрытие, лестничные сходы и перильные ограждения.

При подъезде к местам производства работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и указывающие направление движения. ФКУ «Центравтомагистраль» просит водителей с пониманием отнестись к снижению пропускной способности и заранее планировать маршруты с учетом возможного увеличения времени в пути. Окончание всех работ планируется в IV квартале текущего года.