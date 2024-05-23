Сергей Цивилев посетил компанию ПАО «РусГидро», где провёл рабочую встречу с Председателем Правления – Генеральным директором Виктором Хмариным.

Стороны обсудили актуальные вопросы работы энергохолдинга, направленные на обеспечение надёжного энергоснабжения и функционирования энергообъектов, а также перспективные планы развития компании.

В частности, речь шла о проектах по строительству и функционированию объектов топливно-энергетического комплекса, в том числе гидроэлектростанций.

«Будем дальше продолжать работать вместе над общими целями и задачами. Безусловно, должное внимание будет уделено развитию гидроэнергетики», – сказал Сергей Цивилев.

Кроме того, Глава Минэнерго России встретился с коллективом ПАО «Русгидро», рассказал о принципах своей работы на посту Министра энергетики и ответил на вопросы работников компании.