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  • Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с генеральным директором ПАО "РусГидро" Виктором Хмариным

Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с генеральным директором ПАО "РусГидро" Виктором Хмариным

23 мая 2024, 10:15 202 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.gov.ru

Фото: minenergo.gov.ru

Сергей Цивилев посетил компанию ПАО «РусГидро», где провёл рабочую встречу с Председателем Правления – Генеральным директором Виктором Хмариным.

Стороны обсудили актуальные вопросы работы энергохолдинга, направленные на обеспечение надёжного энергоснабжения и функционирования энергообъектов, а также перспективные планы развития компании.

В частности, речь шла о проектах по строительству и функционированию объектов топливно-энергетического комплекса, в том числе гидроэлектростанций.

«Будем дальше продолжать работать вместе над общими целями и задачами. Безусловно, должное внимание будет уделено развитию гидроэнергетики», – сказал Сергей Цивилев.

Кроме того, Глава Минэнерго России встретился с коллективом ПАО «Русгидро», рассказал о принципах своей работы на посту Министра энергетики и ответил на вопросы работников компании.

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Метки: МИНЭНЕРГО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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