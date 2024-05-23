СвЖД модернизировала инфраструктуру станции Аппаратная (г. Екатеринбург) и построила новый парк для приема и отправки грузовых поездов. Проект направлен на создание условий для роста объемов переработки грузов транспортно-логистического центра «Уральский» (ТЛЦ), примыкающего к станции, и увеличение перевозок грузов ТЛЦ по железной дороге до 3,8 млн тонн в год.

В настоящее время основные строительно-монтажные работы по проекту завершены. Новый электрифицированный грузовой парк в месте соединения станции и подъездного пути, ведущего к ТЛЦ, позволяет выполнять прием и отправку груженых контейнерных маршрутов, передачу составов с путей общего пользования и обратно, технический и коммерческий осмотр вагонов, оформление документов, маневровые операции.

В ходе модернизации системы управления движением поездов на станции установлено современное технологическое оборудование. Проведено техническое перевооружение тяговых подстанций Звезда, Шарташ и трансформаторной подстанции Березит. На участке Шарташ – Аппаратная заменены трансформаторы и кабельная линия. В результате мощности тягового электроснабжения будут увеличены на всем направлении Шарташ – Березит.

Напомним: работы по развитию станции Аппаратная ведутся с 2022 года. На первом этапе было обеспечено примыкание ТЛЦ к инфраструктуре общего пользования. В 2022 году в рамках масштабного обновления на станциях Аппаратная и Шарташ выполнен капитальный ремонт путей с переводом на железобетонное основание, уложены дополнительные съезды. Это дало возможность начать работу логистического центра, привлечь в Екатеринбург новые товарные потоки.

Полное завершение всех работ по проекту (включая благоустройство территории) планируется летом 2024 года. В результате увеличится объем перевозок грузов ТЛЦ, повысится эффективность грузового движения всего Екатеринбургского железнодорожного узла, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

В перспективе транспортно-логистическая инфраструктура станции Аппаратная может использоваться для распределения контейнерных грузов по регионам УрФО, Сибири и Поволжья, а также для обеспечения перевозок по международному транспортному коридору «Север – Юг». При развитии регионального проекта «Сухой порт», наряду с ключевыми сортировочными и грузовыми станциями СвЖД, сетью грузовых терминалов магистрали и новыми проектируемыми комплексами, она может быть включена в единую логистическую систему.