В Екатеринбурге построят новый корпус школы № 208

В Железнодорожном районе города Екатеринбурга построят новый корпус средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 208, сообщает RosTender.info.

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» принимает заявки на участие в тендере до 31 мая. Начальная цена контракта составляет 1,2 млрд рублей из средств городского бюджета.

Новый корпус состоит из двух блоков: школы для учащихся 5-11 классов на 400 детей и детского сада на четыре группы - 80 мест. Проектируемое здание Г-образной формы имеет переменную этажность (от трех до четырех этажей), а также технический этаж для прокладки инженерных систем коммуникаций, венткамеры и теплового пункта. Окончание строительства учебного заведения запланировано на 2 февраля 2027 года.