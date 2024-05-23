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В Екатеринбурге построят новый корпус школы № 208

23 мая 2024, 16:00 465 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
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В Железнодорожном районе города Екатеринбурга построят новый корпус средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 208, сообщает RosTender.info.

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» принимает заявки на участие в тендере до 31 мая. Начальная цена контракта составляет 1,2 млрд рублей из средств городского бюджета.

Новый корпус состоит из двух блоков: школы для учащихся 5-11 классов на 400 детей и детского сада на четыре группы - 80 мест. Проектируемое здание Г-образной формы имеет переменную этажность (от трех до четырех этажей), а также технический этаж для прокладки инженерных систем коммуникаций, венткамеры и теплового пункта. Окончание строительства учебного заведения запланировано на 2 февраля 2027 года.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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Эта новость часть сюжета Арктика
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