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В Турочакском районе проведут ремонт участка автодороги протяженностью 17 км

23 мая 2024, 17:00 408 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
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В Турочакском районе отремонтируют автомобильную дорогу Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай-граница Казахстана км 40+000 - км 57+000, сообщает RosTender.info.

Казенное учреждение Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» принимает заявки на участие в тендере до 13 июня. С победителем заключается контракт на сумму 585 млн рублей из средств республиканского бюджета.

Автомобильная дорога с асфальтобетонным видом покрытия относится к IV технической категории. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 17 км. Ремонтные работы производятся с целью восстановления объекта дорожного хозяйства Республики Алтай, находящегося в неудовлетворительном состоянии, а также повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. Окончание ремонта запланировано на 20 октября 2025 года.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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