С 21 по 23 мая в «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») прошло производственное совещание по подведению итогов деятельности за 1 квартал 2024 года. Такие встречи в крупнейшей электросетевой компании Новосибирской области проводятся ежеквартально , на них оцениваются промежуточные результаты реализации производственных программ и присваивается рейтинг филиалам предприятия.

Мероприятие было приурочено к очередной годовщине со дня образования электросетей Новосибирской области. В этом году исполнился 91 год с той памятной даты.

В ходе совещания генеральный директор «Россети Новосибирск» Дмитрий Шароватов обозначил промежуточные итоги по основным направлениям деятельности предприятия:

успешно завершен отопительный сезон 2023/24 годов;

полезный отпуск электроэнергии в сеть достиг 3,7 млн кВт*ч, что на 200 тыс. кВт*ч превышает уровень 1 кв. 2023 года и говорит об активизации экономики региона;

выполнено 997 технологических присоединений к сетям компании;

к сетям компании; потери электроэнергии снизились до 11,12%, при этом большая часть - незаконное потребление на низком уровне напряжения;

на низком уровне напряжения; в рамках инвестпрограммы введено объектов на 480 млн рублей;

введено объектов на 480 млн рублей; на техобслуживание и ремонт сетей направлено 290 млн рублей.

Традиционным блоком собрания стали ответы на вопросы сотрудников, в этот раз их было более 30 вопросов. Темы затронули самые разные - от реализации социальных и мотивационных программ до пополнения автопарка и обучения персонала.

И в финале огласили результаты рейтинга филиалов - по итогам 1 квартала 2024 года лучшие показатели продемонстрировали в «Чулымских электрических сетях». Этому филиалу удалось добиться самых высоких результатов по основным направлениям производственной деятельности, особенно в реализации инвестпрограммы и работе с персоналом. Коллектив филиала награжден переходящим вымпелом.

Остальные филиалы, хоть и уступили лидеру, но все равно показали достойные результаты. Внутренняя соревновательность среди подразделений «Россети Новосибирск» позволяет более оперативно и тщательно прорабатывать механизмы решения текущих производственных вопросов, что, в конечном итоге, способствует развитию электросетевого хозяйства региона и повышению надежности электроснабжения потребителей.