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С 21 по 23 мая в «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») прошло производственное совещание по подведению итогов деятельности за 1 квартал 2024 года. Такие встречи в крупнейшей электросетевой компании Новосибирской области проводятся ежеквартально, на них оцениваются промежуточные результаты реализации производственных программ и присваивается рейтинг филиалам предприятия.
Мероприятие было приурочено к очередной годовщине со дня образования электросетей Новосибирской области. В этом году исполнился 91 год с той памятной даты.
В ходе совещания генеральный директор «Россети Новосибирск» Дмитрий Шароватов обозначил промежуточные итоги по основным направлениям деятельности предприятия:
Традиционным блоком собрания стали ответы на вопросы сотрудников, в этот раз их было более 30 вопросов. Темы затронули самые разные - от реализации социальных и мотивационных программ до пополнения автопарка и обучения персонала.
И в финале огласили результаты рейтинга филиалов - по итогам 1 квартала 2024 года лучшие показатели продемонстрировали в «Чулымских электрических сетях». Этому филиалу удалось добиться самых высоких результатов по основным направлениям производственной деятельности, особенно в реализации инвестпрограммы и работе с персоналом. Коллектив филиала награжден переходящим вымпелом.
Остальные филиалы, хоть и уступили лидеру, но все равно показали достойные результаты. Внутренняя соревновательность среди подразделений «Россети Новосибирск» позволяет более оперативно и тщательно прорабатывать механизмы решения текущих производственных вопросов, что, в конечном итоге, способствует развитию электросетевого хозяйства региона и повышению надежности электроснабжения потребителей.
«Россети Новосибирск» (АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт www.eseti.ru
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