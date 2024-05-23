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За 1 квартал "Россети Новосибирск" нарастили темпы производственной деятельности

23 мая 2024, 10:30 250 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: АО РЭС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: АО «РЭС»

Фото: АО «РЭС»

С 21 по 23 мая в «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») прошло производственное совещание по подведению итогов деятельности за 1 квартал 2024 года. Такие встречи в крупнейшей электросетевой компании Новосибирской области проводятся ежеквартально, на них оцениваются промежуточные результаты реализации производственных программ и присваивается рейтинг филиалам предприятия.

Мероприятие было приурочено к очередной годовщине со дня образования электросетей Новосибирской области. В этом году исполнился 91 год с той памятной даты.

В ходе совещания генеральный директор «Россети Новосибирск» Дмитрий Шароватов обозначил промежуточные итоги по основным направлениям деятельности предприятия:

  • успешно завершен отопительный сезон 2023/24 годов;
  • полезный отпуск электроэнергии в сеть достиг 3,7 млн кВт*ч, что на 200 тыс. кВт*ч превышает уровень 1 кв. 2023 года и говорит об активизации экономики региона;
  • выполнено 997 технологических присоединений к сетям компании;
  • потери электроэнергии снизились до 11,12%, при этом большая часть - незаконное потребление на низком уровне напряжения;
  • в рамках инвестпрограммы введено объектов на 480 млн рублей;
  • на техобслуживание и ремонт сетей направлено 290 млн рублей.

Традиционным блоком собрания стали ответы на вопросы сотрудников, в этот раз их было более 30 вопросов. Темы затронули самые разные - от реализации социальных и мотивационных программ до пополнения автопарка и обучения персонала.

И в финале огласили результаты рейтинга филиалов - по итогам 1 квартала 2024 года лучшие показатели продемонстрировали в «Чулымских электрических сетях». Этому филиалу удалось добиться самых высоких результатов по основным направлениям производственной деятельности, особенно в реализации инвестпрограммы и работе с персоналом. Коллектив филиала награжден переходящим вымпелом.

Остальные филиалы, хоть и уступили лидеру, но все равно показали достойные результаты. Внутренняя соревновательность среди подразделений «Россети Новосибирск» позволяет более оперативно и тщательно прорабатывать механизмы решения текущих производственных вопросов, что, в конечном итоге, способствует развитию электросетевого хозяйства региона и повышению надежности электроснабжения потребителей.

«Россети Новосибирск» (АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт www.eseti.ru

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Метки: АО РЭС, РОССЕТИ НОВОСИБИРСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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