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Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики

23 мая 2024, 10:00 184 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: government.ru

Фото: government.ru

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В мероприятии приняли участие Министр энергетики Сергей Цивилев, представители Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, депутаты Госдумы, руководители крупных энергетических компаний, представители деловых объединений и потребителей энергии.

Участники правительственной комиссии обсудили условия проведения конкурсных отборов мощности новых генерирующих объектов, необходимых для покрытия прогнозируемого в 2029 году дефицита электроэнергии и мощности в юго-восточной части объединённой энергосистемы Сибири – в Забайкальском крае, Бурятии, Иркутской области, а также в юго-западной части объединённой энергосистемы Юга России – в Краснодарском крае и Республике Адыгея, включая город Сочи.

Согласованы основные технические и экономические параметры к проведению долгосрочного конкурентного отбора проектов строительства в 2024 году новой генерации в суммарном объёме 1555 МВт, в том числе 700 МВт в юго-восточной части объединённой энергосистемы Сибири и 855 МВт в юго-западной части объединённой энергосистемы Юга России.

Энергетическое оборудование для новых электростанций, включая паровые и газовые турбины, котельное оборудование и генераторы, будет производиться в России.

Новые объекты планируется ввести в строй в 2029 году, покрывая растущее потребление электрической энергии на указанных территориях.

Вице-премьер поручил федеральным органам исполнительной власти совместно с производителями энергомашиностроительного оборудования обеспечить соблюдение сроков реализации заказов для новых электростанций, а также соблюдение норм его качества.

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Метки: АЛЕКСАНДР НОВАК, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика 

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