Банк ДОМ.РФ заключил кредитный договор на финансирование строительства гостинично-делового комплекса «Читинский квартал» в границах комплексной застройки исторического квартала в Чите. Сумма финансирования — 1,2 млрд рублей. Средства предоставлены по программе кредитования строительства туристических объектов в рамках постановления Правительства № 141.

Проектом общей стоимостью 2,23 млрд рублей предусмотрено строительство гостиничного комплекса категории 4*, реконструкция исторической застройки, в том числе трех объектов культурного наследия, а также благоустройство территории квартала общей площадью почти один гектар.

Одним из главных преимуществ будущего гостиничного комплекса является его расположение — в самом центре города. Проектом предусмотрено 120 номеров разного типа, два ресторана, кофейня, спа, конференц-залы и туристические лавки. В настоящее время инвесторы осуществляют разработку проектно-сметной документации гостиничного комплекса, начало эксплуатации запланировано на 2026 год.

«Мы финансируем проект, который предполагает не только строительство современной гостиницы, но и восстановление части исторической застройки, что соответствует общим принципам Банка ДОМ.РФ — помогать создавать новое, бережно сохраняя все лучшее. Реализовать такие проекты инвесторам позволяет льготная программа кредитования в рамках постановления Правительства № 141. Мы ожидаем, что по итогам 2024 года кредитный портфель банка по этой программе достигнет 150 млрд рублей, а у предпринимателей появится больше возможностей для развития туристического потенциала своих регионов», — говорит руководитель подразделения «Туризм» Банка ДОМ.РФ Анна Маликова.

Проект создания Читинского квартала входит в общий мастер-план Читы, разработанный для социально-экономического развития города.

«С реализацией проекта должно вырасти качество и гостиничных услуг города, и его архитектурного облика», — комментирует губернатор Забайкальского края Александр Осипов.