ООО "Ватерком" и ООО "Фабметалл" (обе Томск) к лету станут резидентам Особой экономической зоны "Томск" (ОЭЗ "Томск"), сообщил гендиректор ОЭЗ Юрий Дроздов журналистам в четверг.

"В конце мая к нам присоединяются два резидента с общим объемом инвестиций в 2 млрд рублей. "Ватерком" занимается продуктами водоочистки, "Фабметалл" - 3d принтерами для печати по металлу", - сказал Дроздов.

Кроме того, по его словам, предполагается, что в июне этого года резидентами могут стать еще две компании, которые занимаются производством зарядных станций для электромобилей и производством косметики.

Дроздов также подчеркнул, что руководство ОЭЗ не ставит перед собой задачи по привлечению определенного числа резидентов в год, "цель - привлекать как можно больше".

"Мы понимаем, что сегодня поле деятельности - очень большое. Чем больше мы привлечем резидентов, тем быстрее мы загрузим экономику и инноватику Томской области", - добавил Дроздов, отметив, что в 2024 году будет привлечено около восьми резидентов.

ООО "Фабметалл", по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в декабре 2023 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Компанией в равных долях владеют бизнесмены Александр Рау и Евгений Крохмаль, который также является владельцем ООО "Амбит" (резидент ОЭЗ "Томск", занимается производством установок индукционного нагрева).

ООО "Ватерком", по информации из ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 2009 году. Выручка ООО по итогам года составила 198 млн рублей. Владельцами компании являются бизнесмены Сергей Андреев (ему принадлежит 55%) и Александр Ратахин (45%). Оба бизнесмена также являются совладельцами ООО "Атек" (Москва, работает в сфере водоподготовки).

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, расположена на двух площадках - на северной окраине города (вблизи Северного промузла) и на восточной (близ Академгородка). Деятельность резидентов томской ОЭЗ специализируется IT и электронике, медицине и биотехнологиях, приборостроении, производстве и инжиниринге, химии и новых материалов. Всего в ОЭЗ зарегистрировано 40 резидентов.