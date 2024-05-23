Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
17 мая 2024 года руководитель НИК В3 РНК СИГРЭ Д.А. Воденников и представитель НИК В3 Ю.В Жилкина в режиме онлайн приняли участие в XI Всероссийской научной конференции «Культура отмены и социальный остракизм в истории и современности» (г. Екатеринбург).
Организаторами конференции выступили: Институт философии и права УрО РАН, Уральский федеральный университет, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского.
Ю.В. Жилкина в рамках доклада «Стратегия отмены в современном мире» сконцентрировалась на провокативном, антагонистическом характере культуры отмены как политической технологии, эффект применения которой, как правило, противоположен целеполаганию (табуирование, запрет, бойкот, отказ от сотрудничества в итоге обычно оборачиваются небывалым ростом интереса).
В рамках конференции анонсированы проекты Дипакадемии МИД России: спецкурс «Политика памяти» и запускаемой магистерской программе «Гибридные войны: технологии управления и безопасность», где проблематика когнитивных, ментальных войн, войн памяти, других манипулятивных технологий, применяемых в ходе информационных войн, а также способах и приемах противостояния им составила в основу учебного плана.
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter