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НИК В3 РНК СИГРЭ в работе XI Всероссийской научной конференции "Культура отмены и социальный остракизм в истории и современности"

23 мая 2024, 09:15 191 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РНК СИГРЭ
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17 мая 2024 года руководитель НИК В3 РНК СИГРЭ Д.А. Воденников и представитель НИК В3 Ю.В Жилкина в режиме онлайн приняли участие в XI Всероссийской научной конференции «Культура отмены и социальный остракизм в истории и современности» (г. Екатеринбург).

Организаторами конференции выступили: Институт философии и права УрО РАН, Уральский федеральный университет, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского.

Ю.В. Жилкина в рамках доклада «Стратегия отмены в современном мире» сконцентрировалась на провокативном, антагонистическом характере культуры отмены как политической технологии, эффект применения которой, как правило, противоположен целеполаганию (табуирование, запрет, бойкот, отказ от сотрудничества в итоге обычно оборачиваются небывалым ростом интереса).

В рамках конференции анонсированы проекты Дипакадемии МИД России: спецкурс «Политика памяти» и запускаемой магистерской программе «Гибридные войны: технологии управления и безопасность», где проблематика когнитивных, ментальных войн, войн памяти, других манипулятивных технологий, применяемых в ходе информационных войн, а также способах и приемах противостояния им составила в основу учебного плана.

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Метки: РНК СИГРЭ, НИК В3
Отрасль: Электроэнергетика 

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