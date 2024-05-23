Организаторами МАЭФ выступили Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, Международный Союз экономистов.

Главной площадкой Форума стал Большой зал Российской академии наук.

Тема Форума этого года: «Российская экономика 2024+: новые решения в новой реальности».

В одном из главных научных экономических мероприятий года приняли участие 15,5 тысяч человек из 76 регионов России и других стран мира.

Пленарные конференции, в которых приняла участие представитель НИК В3 РНК СИГРЭ Ю.В. Жилкина, состоялись на площадках ведущих вузов и научных центров.

Основными задачами Форума, как определили его организаторы, стали: поиск научных подходов к дальнейшему социально-экономическому развитию страны, эффективной реализации майских указов Президента по обеспечению технологической независимости, прочной социальной базы и устойчивого роста экономики.