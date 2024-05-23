Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Представители НИК В3 РНК СИГРЭ приняли участие в VI Московском академическом экономическом форуме

23 мая 2024, 10:45 252 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РНК СИГРЭ
Авторы и источники / Правообладателям

Организаторами МАЭФ выступили Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, Международный Союз экономистов.

Главной площадкой Форума стал Большой зал Российской академии наук.

Тема Форума этого года: «Российская экономика 2024+: новые решения в новой реальности».

В одном из главных научных экономических мероприятий года приняли участие 15,5 тысяч человек из 76 регионов России и других стран мира. 

Пленарные конференции, в которых приняла участие представитель НИК В3 РНК СИГРЭ Ю.В. Жилкина, состоялись на площадках ведущих вузов и научных центров.

Основными задачами Форума, как определили его организаторы, стали: поиск научных подходов к дальнейшему социально-экономическому развитию страны, эффективной реализации майских указов Президента по обеспечению технологической независимости, прочной социальной базы и устойчивого роста экономики.

Обсудить на форуме
Метки: РНК СИГРЭ, НИК В3
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
23.05.2024
"Россети Юг" отремонтировали более 200 трансформаторных подстанций в I квартале 2024 года
23.05.2024
Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики
23.05.2024
В Олекминском районе начались восстановительные работы на энергообъектах, пострадавших от паводка
23.05.2024
Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с генеральным директором ПАО "РусГидро" Виктором Хмариным
23.05.2024
Финансовая отчетность IEK GROUP по МСФО за 2023 год – перспективы для инвесторов
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+