Специалисты «Россети Юг» с января по март 2024 года отремонтировали в регионах присутствия компании более 200 комплектных трансформаторных подстанций напряжением 6- 10/0,4 кВ. Это на 35 % превысило показатель аналогичного периода пошлого года. Объем финансирования работ составил около 9 млн рублей.

Наибольший объем ремонтных мероприятий выполнен в Ростовской области. Здесь энергетики привели в нормативное состояние оборудование на 91 питающем центре. Первоначальные эксплуатационные характеристики возвращены 51 трансформаторной подстанции в Калмыкии, 47 – в Астраханской области и 15 – в Волгоградской.

Трансформаторные подстанции выполняют важнейшую роль в цепочке перераспределения электроэнергии. Поэтому «Россети Юг» уделяют повышенное внимание качественному ремонту и обслуживанию оборудования на этих энергообъектах для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей в регионах присутствия компании.