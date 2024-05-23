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"Самолет" построит 160 тысяч "квадратов" жилья в Сургуте

23 мая 2024, 16:30 441 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РИА Новости
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Девелопер "Самолет" построит 160 тысяч квадратных метров жилья в Сургуте, говорится в сообщении застройщика.

"Группа "Самолет" подписала инвестиционное соглашение с администрацией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Девелоперу предстоит реализовать масштабный инвестиционный проект развития жилищной и социальной инфраструктуры научно-технологического центра в Сургуте. Объем инвестиций в проект составит более 30 миллиардов рублей, а его реализация займет восемь лет", - указывается в нем.

В сообщении уточняется, что компания также построит детский сад на 300 мест и школу с бассейном для 900 учеников.

Кроме того, "Самолет" спроектирует здания университета, двух общежитий, многоуровневого паркинга и физкультурно-оздоровительного комплекса на 7 тысяч "квадратов". Всю рабочую документацию по объектам девелопер передаст ХМАО.

Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, а также в других регионах. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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