"Самолет" построит 160 тысяч "квадратов" жилья в Сургуте

Девелопер "Самолет" построит 160 тысяч квадратных метров жилья в Сургуте, говорится в сообщении застройщика.

"Группа "Самолет" подписала инвестиционное соглашение с администрацией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Девелоперу предстоит реализовать масштабный инвестиционный проект развития жилищной и социальной инфраструктуры научно-технологического центра в Сургуте. Объем инвестиций в проект составит более 30 миллиардов рублей, а его реализация займет восемь лет", - указывается в нем.

В сообщении уточняется, что компания также построит детский сад на 300 мест и школу с бассейном для 900 учеников.

Кроме того, "Самолет" спроектирует здания университета, двух общежитий, многоуровневого паркинга и физкультурно-оздоровительного комплекса на 7 тысяч "квадратов". Всю рабочую документацию по объектам девелопер передаст ХМАО.

Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, а также в других регионах. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.