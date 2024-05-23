Северная Осетия построит город-спутник вблизи Владикавказа

Северная Осетия планирует построить урбанизированный город-спутник в долине Терека на границе с Владикавказом, сообщил глава республики Сергей Меняйло в ходе ежегодного доклада в четверг.

"Это урбанизированный, полностью обеспеченный всей социальной инфраструктурой город-спутник. Потенциал проекта большой, территория комплексного развития - около 280 га. Мы видим его как современную качественную среду для жизни и работы с квартальной застройкой в сетке зеленых бульваров", - сказал Меняйло.

По его словам, в городе-спутнике будут оборудованы деловой кластер, большой спортивный парк, жилая застройка разной этажности.

Меняйло пояснил, что внешние и внутренние инженерные сети, а также спортивные объекты потребуют господдержки. В остальном проект будет профинансирован частными инвесторами. Работа на федеральном уровне по мерам поддержки уже спланирована и идет.