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Северная Осетия построит город-спутник вблизи Владикавказа

23 мая 2024, 16:45 451 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: interfax-russia.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Северная Осетия планирует построить урбанизированный город-спутник в долине Терека на границе с Владикавказом, сообщил глава республики Сергей Меняйло в ходе ежегодного доклада в четверг.

"Это урбанизированный, полностью обеспеченный всей социальной инфраструктурой город-спутник. Потенциал проекта большой, территория комплексного развития - около 280 га. Мы видим его как современную качественную среду для жизни и работы с квартальной застройкой в сетке зеленых бульваров", - сказал Меняйло.

По его словам, в городе-спутнике будут оборудованы деловой кластер, большой спортивный парк, жилая застройка разной этажности.

Меняйло пояснил, что внешние и внутренние инженерные сети, а также спортивные объекты потребуют господдержки. В остальном проект будет профинансирован частными инвесторами. Работа на федеральном уровне по мерам поддержки уже спланирована и идет.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Отрасль: Строительство 

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