Северная Осетия построит курортный поселок в Кармадонском ущелье на территории бывшего санатория "Кармадон", сообщил глава республики Сергей Меняйло в четверг в ходе ежегодного доклада .

"В мастер-плане обозначены небольшой горнолыжный курорт, отели и бальнеология - почти 300 тыс. кв. метров недвижимости", - сказал Меняйло.

По его словам, общий объем частных инвестиций в проект превысит 50 млрд рублей.

Меняйло добавил, что инфраструктурная нагрузка проекта - "не слишком высока, но федеральная поддержка в части транспортных и инженерных сетей, а также горнолыжной инфраструктуры, региону будет необходима".