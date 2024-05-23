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Северная Осетия построит курортный поселок в Кармадонском ущелье за 50 млрд руб

23 мая 2024, 15:45 483 Время чтения ≈ < минуты
Источник: interfax-russia.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Северная Осетия построит курортный поселок в Кармадонском ущелье на территории бывшего санатория "Кармадон", сообщил глава республики Сергей Меняйло в четверг в ходе ежегодного доклада .

"В мастер-плане обозначены небольшой горнолыжный курорт, отели и бальнеология - почти 300 тыс. кв. метров недвижимости", - сказал Меняйло.

По его словам, общий объем частных инвестиций в проект превысит 50 млрд рублей.

Меняйло добавил, что инфраструктурная нагрузка проекта - "не слишком высока, но федеральная поддержка в части транспортных и инженерных сетей, а также горнолыжной инфраструктуры, региону будет необходима".

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ТУРИЗМ, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Отрасль: Строительство 

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