Энергетиками Западных электрических сетей Якутскэнерго ведутся работы по восстановлению электроснабжения пострадавших от паводка жилых домов в Нерюктяйинском наслеге Олекминского района.

22 мая специалисты запитали большую часть потребителей в сёлах Таас-Анна, Бирюк, 1-Нерюктяйинск по ВЛ 10 кВ «Бирюк», подключив более мощный резервный источник питания - «ДГ - 500» вместо «ДГ - 100». В этот же день энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам на ВЛ 10 кВ «Бирюк» на участке от подстанции 35 кВ «2-Нерюктяйинск» в сторону с. Таас - Анна. Здесь задействована бригада из 8 человек и две буровые машины. Уже установлены 13 опор.

Вечером 22 мая дизельную установку «ДГ-100» вертолётом транспортировали в с. Кыллах, для того, чтобы по временной схеме запитать от неё потребителей села. На сегодня электроснабжением обеспечены 7 домов, работы продолжаются.